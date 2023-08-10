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Головна / Фонд Олени Пінчук і Have A Rest презентують лімітовану благодійну колекцію рюкзаків EMPOWER HER POWER для допомоги жінкам-військовим / 10.08.2023 17:23
10.08.2023 17:23
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Фонд Олени Пінчук і Have A Rest презентують лімітовану благодійну колекцію рюкзаків EMPOWER HER POWER для допомоги жінкам-військовим

Фонд Олени Пінчук і Have A Rest презентують лімітовану благодійну колекцію рюкзаків EMPOWER HER POWER для допомоги жінкам-військовим

Фонд Олени Пінчук разом з українським брендом Have A Rest презентують спільний проект – благодійну колекцію жіночих рюкзаків для підтримки українських захисниць, які пліч-о-пліч з чоловіками воюють на фронті. Рюкзаки представлені у двох кольорах – рожевому та хакі, на них нанесені зображення тризуба. Придбання кожного рюкзаку з цієї колекції означає відправку такого ж, спорядженого базовим комплектом медикаментів, індивідуальними предметами побуту і гігієни та сезонними засобами догляду, на фронт до жінок-військових. У цих жінок різні звання, посади і досвід, але їх об’єднує одне – професіоналізм, який не має статі. 

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Фонд Олени Пінчук і Have A Rest презентують лімітовану благодійну колекцію рюкзаків EMPOWER HER POWER для допомоги жінкам-військовим / 7 фотографій

Щоб підтримати захисниць та зробити їх перебування на фронті більш комфортним, Фонд Олени Пінчук придбав набори, що містять базовий комплект найнеобхідніших предметів. Менше ніж за рік жінки-військові, що знаходяться на передових позиціях та захищають країну, вже отримали від Фонду 1250 таких наборів першої необхідності. А завдяки співпраці з Have A Rest ці набори будуть передаватися у якісному, красивому водонепроникному рюкзаку, який жінки-військові також зможуть використовувати для своїх потреб.   

«Благодійна колаборація – це додаткова можливіть привернути увагу суспільства до болючих і гострих питань, які можуть здаватися далекими та такими, що тебе не стосуються. Наша благодійна колекція «Empower Her Power» – це форма вдячності від жінки до жінки, це нагадування про взаємопідтримку фронту та тилу, бо лише разом ми здатні перемогти», – сказала Ольга Сердюк, директорка Фонду Олени Пінчук.    

«Всередині бренду Have A Rest ми розуміємо ціну будь-якої допомоги, тому, з радістю стаємо частиною благодійних ініціатив. Ми намагаємося привернути увагу до найбільш гострих питань і проблем, а разом з цим і допомогти. Колаборація з Фондом Олени Пінчук у цьому контексті стала для нас особливою і ми одразу розпочали  її реалізацію», —  додає засновниця Have A Rest Аліна Долініна.   

Колекція вже доступна до замовлення на сайті www.have-a-rest.net.

Теги: Фонд Олени Пінчук
10.08.2023 17:23

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