Дитяче взуття: модні тренди 2021

Щорічно дизайнери пропонують нові колекції дитячого взуття. Протягом кількох десятиліть зберігається тенденція копіювання дорослих моделей, але з більш ретельним опрацюванням всіх деталей для досягнення максимального комфорту.

Серед модних пропозицій 2021 року відзначимо такі загальні тенденції:

різноманітність практичних, повсякденних кросівок на липучках;

в оформленні використовуються не тільки оригінальні візерунки, а й зображення тварин, а також анімаційних персонажів;

стиль мілітарі актуальний для міжсезоння й представлений у вигляді високих черевиків на товстій підошві для хлопчиків і дівчаток;

кросівки та кеди продовжують конкурувати, але в цьому сезоні товари з першої групи домінують;

для підліткових варіантів характерне поєднання однотонного темного верху зі світлою підошвою, а також використання контрастної шнурівки;

основні декоративні елементи – бахрома, китиці, різноколірні вставки, перфорація;

босоніжки та сандалі доповнюються великими застібками, малюнками, тематичними написами, заклепками;

для утеплення використовується натуральне чи штучне хутро, колорит якого виконаний на контрасті з верхом дитячого взуття;

різноколірні гумові чоботи актуальні для дощової погоди;

у тренді туфлі з натуральної шкіри та замші.

Для батьків особливо важливо, щоб обрана модель була якісно пошита, виготовлена з безпечних, міцних матеріалів і забезпечувала правильне положення стопи. Саме таке дитяче взуття представлене на сайті інтернет-магазину Рanama.ua. Варіанти наділені різними корисними особливостями:

знімні устілки полегшують сушку та провітрювання виробу;

наявність супінатора та високого задника помірної жорсткості забезпечують рівномірний розподіл навантаження на стопу;

рифлена підошва гарантує високий рівень зчеплення з будь-якими дорожніми покриттями.

Святкові моделі для дівчаток виконуються переважно у світлих кольорах. Як і раніше популярні сріблясті, золотисті, неонові відтінки, прозорі та кольорові стрази, витончені бантики. У моду повернулися характерні тренди 90-х, тому дитяче взуття (перш за все з текстилю) все частіше доповнюється блискучими елементами.

Хлопчикам шкільного віку пропонуються класичні туфлі бордового кольору з заокругленим або квадратним носком, але без шнурків і застібок. А також часто зустрічаються гірчичний, глибокий синій, різні відтінки зеленого чи сірого. Хітом літнього сезону є легкі варіанти з нанесеними на темному фоні (коричневий, чорний) контрастними узорами. Повсякденний образ формується на поєднанні елементів класичного та спортивного стилю.

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