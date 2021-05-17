Дитяче взуття: модні тренди 2021

Щорічно дизайнери пропонують нові колекції дитячого взуття. Протягом кількох десятиліть зберігається тенденція копіювання дорослих моделей, але з більш ретельним опрацюванням всіх деталей для досягнення максимального комфорту.
Серед модних пропозицій 2021 року відзначимо такі загальні тенденції:
- різноманітність практичних, повсякденних кросівок на липучках;
- в оформленні використовуються не тільки оригінальні візерунки, а й зображення тварин, а також анімаційних персонажів;
- стиль мілітарі актуальний для міжсезоння й представлений у вигляді високих черевиків на товстій підошві для хлопчиків і дівчаток;
- кросівки та кеди продовжують конкурувати, але в цьому сезоні товари з першої групи домінують;
- для підліткових варіантів характерне поєднання однотонного темного верху зі світлою підошвою, а також використання контрастної шнурівки;
- основні декоративні елементи – бахрома, китиці, різноколірні вставки, перфорація;
- босоніжки та сандалі доповнюються великими застібками, малюнками, тематичними написами, заклепками;
- для утеплення використовується натуральне чи штучне хутро, колорит якого виконаний на контрасті з верхом дитячого взуття;
- різноколірні гумові чоботи актуальні для дощової погоди;
- у тренді туфлі з натуральної шкіри та замші.
Для батьків особливо важливо, щоб обрана модель була якісно пошита, виготовлена з безпечних, міцних матеріалів і забезпечувала правильне положення стопи. Саме таке дитяче взуття представлене на сайті інтернет-магазину Рanama.ua. Варіанти наділені різними корисними особливостями:
- знімні устілки полегшують сушку та провітрювання виробу;
- наявність супінатора та високого задника помірної жорсткості забезпечують рівномірний розподіл навантаження на стопу;
- рифлена підошва гарантує високий рівень зчеплення з будь-якими дорожніми покриттями.
Святкові моделі для дівчаток виконуються переважно у світлих кольорах. Як і раніше популярні сріблясті, золотисті, неонові відтінки, прозорі та кольорові стрази, витончені бантики. У моду повернулися характерні тренди 90-х, тому дитяче взуття (перш за все з текстилю) все частіше доповнюється блискучими елементами.
Хлопчикам шкільного віку пропонуються класичні туфлі бордового кольору з заокругленим або квадратним носком, але без шнурків і застібок. А також часто зустрічаються гірчичний, глибокий синій, різні відтінки зеленого чи сірого. Хітом літнього сезону є легкі варіанти з нанесеними на темному фоні (коричневий, чорний) контрастними узорами. Повсякденний образ формується на поєднанні елементів класичного та спортивного стилю.