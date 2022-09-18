До свого 30-річчя ICTV дарує подарунки за допомогу в розмінуванні України

Цього року канал ICTV, лідер українського телемовлення, відзначає 30 років. У свій ювілей канал захищає не тільки інформаційне поле країни, а й долучається до захисту її земель. Замість свята канал анонсує масштабний зірковий розіграш подарунків задля збору коштів на розмінування українських територій.

Через війну з росією українська земля буквально нашпигована мінами. За оцінками Держслужби з надзвичайних ситуацій, 185 тис. кв. км усіяні залишками російських ракет і снарядів, які можуть здетонувати будь-якої миті. Така статистика ставить нас в один ряд із найбільш замінованими країнами світу.

Щоб знешкодити міни, які забруднили уже третину всієї площі України, нам знадобиться близько 10 років. Та разом ми зможемо зробити це набагато швидше!

«Ми вдячні за довіру та прихильність глядачів, що зробили ICTV лідером національного телебачення. Щодня ми працюємо заради них – мільйонів українців та українок, які захищають нашу країну зі зброєю в руках, щоденно працюють заради її майбутнього. Серед великої кількості важливих ініціатив, ми сьогодні запрошуємо підтримати розмінування звільнених земель – щоб щастя українців більше ніколи не переривалось вибухами підступно схованих мін», – звернувся Олександр Богуцький, генеральний директор Starlight Media.

Всеукраїнський зірковий розіграш подарунків від ICTV обʼєднує найпопулярніших зірок телебачення та команди рейтингових програм, що роками відстоювали українське незалежне мовлення. Цьогоріч новинна програма «Факти» відзначає 22 роки, а токшоу «Свобода слова» – 16. До всього програми «Гражданская оборона» та «Антизомбі» протидіють інформаційній пропаганді росії з 2014-го.

«Вересень завжди був особливим для нас. Щороку ми відзначали новий етап життя ICTV, святкували дні народження “Фактів” і “Свободи слова”, запускали новий осінній сезон з серіальними премʼєрами та топовими шоу. Пишалися своїми перемогами і планували нові звершення. Цього року наше головне бажання – спільна перемога над окупантом і можливість безпечно ходити на своїй землі. Тому ми запускаємо благодійний проєкт, щоб і надалі відстоювати нашу незалежність, але вже спільними зусиллями з нашими глядачами в Україні і за її кордонами, бо віримо, що разом – ми сила. Недарма наше гасло – “Разом краще”», – каже керуюча директорка ICTV Анастасія Штейнгауз.

За благодійний внесок від 100 грн ICTV разом з благодійними фондами dobro.ua та «Соломʼянські котики» розігрує зіркові подарунки. ​​Всі зібрані кошти будуть направлені на потреби піротехнічних підрозділів ДСНС, вибухотехнічної служби Національної поліції, саперів Національної гвардії України та Державної спеціальної служби транспорту.

Щоби стати благодійним сапером, треба зайти на сайт благодійної платформи dobro.ua, обрати цікавий для себе подарунок від зірки та внести мінімальну оголошену вартість за зіркову річ. Своїм вчинком ви не лише зробите добру справу, а й можете стати власником цінного лоту на честь нашої майбутньої перемоги.

За благодійний внесок ICTV розіграє 12 зіркових призів, серед яких:

Квитки на концерт «Дизель Шоу» та кепка від Єгора Крутоголова з підписом. Щаслива вишиванка Олександри Кучеренко, що принесла Міс Україна зустріч з майбутнім чоловіком Дмитром Комаровим та бажаний титул краси. Похід до столичного музею з телеведучою новин ICTV Оленою Фроляк. Заряджене на перемогу худі генерального директора Starlight Media Олександра Богуцького. Участь в онлайн-марафоні схуднення фітнес-тренерки та телеведучої СТБ Марини Боржемської і футболка від її бренду. Найвагоміша відзнака досягнень телеіндустрії – статуетка «Телетріумф» Оксани Соколової, ведучої програми «Факти тижня» на ICTV. Тотем легендарного шоу про виживання на острові «Останній герой» від переможця Андрія Ковальського, ведучого спортивних новин на ICTV. Легендарні марки «Русскій воєнний корабль» з підписом ведучого «Хто хоче стати мільйонером» Стаса Боклана. Худі і кепка, подаровані телеведучій ICTV Юлії Зорій від чоловіка – Міністра оборони Олексія Резнікова. Онлайн-зустріч з ведучим найпопулярніших шоу телеканалу СТБ «Холостяк» і «Україна має талант» Григорієм Решетніком. Подарунковий сертифікат у спортивний магазин від ведучої новин на ICTV Оксани Гутцайт. Пляшка вина, підписана Міністром оборони України Олексієм Резніковим на перемогу.























До свого 30-річчя ICTV дарує подарунки за допомогу в розмінуванні України / 12 фотографій

Благодійний розіграш стартує з 00:00 18 вересня 2022 року і триватиме 1 тиждень до 09:00 26 вересня. У понеділок, 26 вересня, о 12:00 ICTV визначить переможців за допомогою random.org та оголосить їхні імена на своїх сторінках у Facebook, Instagram та на сайті dobro.ua:

dobro.ua/event/ictv

У розіграші беруть участь внески від 100 грн. Кількість внесків необмежена. Також є можливість зробити добру справу на День народження ICTV і пожертвувати будь-яку суму від 20 грн на проєкт «Розмінування України», без участі у розіграші.