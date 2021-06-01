Для мене День захисту дітей триває 365 днів на рік: ведучий ICTV Сергій Лиховида про батьківство

Відомий шоумен та ведучий «Ранку у великому місті» на ICTV Сергій Лиховида дав ексклюзивне інтерв’ю, у якому розповів про радощі батьківства та своє розуміння Дня захисту дітей.

Сергію, що у твоєму розмінні День захисту дітей?

Це популяризація важливої позиції щодо того, що забезпечення захисту дітей – один із базових обов’язків нас, батьків. Тобто відчуття, що ти маєш захищати свою дитину виникає, як тільки вона з’являється у твоєму житті. Для мене День захисту дітей триває 365 днів на рік, 7 днів на тиждень і 24 години на добу. Ми постійно працюємо над вихованням і опікуємося абсолютною безпекою сина. Це відбувається на якомусь внутрішньому рівні.

А у які моменти твоє серце, як татка, радіє найбільше?

Я почав любити Сашку ще, коли він був у животику дружини. А, коли він з’явився на світ – так тим більше. Любов проявляється в усьому, тому моє серце радіє: коли він дивиться на мене і просить включити йому якусь пісню на телефоні; коли він вже навчився давати цьом; коли я лоскочу його бородою, а він у відповідь дуже сильно сміється; коли він допомагає нам розпаковувати продукти; коли пісеньки співає, віршики розказує; коли він так ніжно каже «татусь» або «папа Сійожа».

Я, коли приїжджаю з Києва, він щоразу біжить мене зустрічати. А коли синочок солодко спить і ти просто спостерігаєш – нереальний кайф! Любов проявляється у кожній його дії, у кожному русі, у тому, як він їсть, у тому, як він спить, як топає, як їде в колясочці, як годує лебедів, як розповідає все що відбувається навколо нього. Який би я не був змучений, одна його посмішка – заряджає. Коли Сашка з’явився в нашому житті, він ще більше наповнив нашу сім’ю любов’ю.

Круто, що зараз такий час, коли ми можемо щосекундно фільмувати усі важливі моменти, пов’язані з дітьми, на телефон. Розкажи про такі теплі спогади…

Один з перших таких моментів, коли він засинав у мене на грудях в перші півроку свого життя. Коли він вперше мене назвав татом, коли він обіймає при зустрічі, коли цьом дає – це фантастично! А взагалі моментів таких багато: коли у сина перші зубчики полізли і він був схожий на кролика; коли він сам навчився їсти столовими приборами; коли співає «Bella Ciao» італійською. Круто, що усі ці спогади збережені у мене в телефоні. Дуже хочеться, щоб потім, через роки, я йому показував їх і він теж кайфував від цього.













Для мене День захисту дітей триває 365 днів на рік: ведучий ICTV Сергій Лиховида про батьківство / 7 фотографій

Твій чек-пойнт на літо: сімейний план, який ти обов’язково хочеш встигнути виконати за ці, сподіваюся, теплі 3 місяці?

Один із основних пунктів ми вже виконали – я сім’ю вперше привіз до Києва на тиждень, адже вже майже рік живу на два міста – Франик-Київ. До слова, сходили в зоопарк, відвідали різні класні заклади, прогулялися по Пейзажній алеї. Найголовніше – у мене в планах дуже багато часу проводити з сином, бо він росте, швидко змінюється, багато чому вчиться і не хочеться ці моменти пропускати. Маю амбітну ціль – хоча б двічі за літо звозити сім’ю на море. Це класна профілактика від вірусних захворювань і вже з досвіду знаю, що Сашці дуже подобається море і пісочок.

Ще один чек-пойнт – зробити в нашому саду свою пісочницю. Також плануємо почати ходити в басейн і, можливо, ближче до осені віддамо синочка в початкову групу музичної школи. Окрім цього, ще раз або два привезу сім’ю до Києва, щоб вони ще більше адаптувалися до цього міста і ми могли на осінь планувати повноцінний переїзд.

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