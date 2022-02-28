Боюсь війни: як боротися з панічними атаками

Окрім ворога, що атакує нашу землю технікою, солдатами та ракетами, існує інший ворог — паніка. Панічні атаки можуть наздогнати вас, поки ви сидите вдома або у бомбосховищі і в кожному подиху вітру чуєте постріл.

Що робити?

1. Це тільки у вас в голові. Вам здається, що зараз ви помрете — і це відчуття нормальне. І з вами все нормально. Нам усім знайома тривога, і це вона ж, тільки набагато сильніша. Варто зрозуміти, що те, що з вами відбувається, давно знайоме людству і науці. Ми знаємо, що робити.

2. Ви на землі. Орієнтацію в просторі порушено, чи не так? Але спробуйте знайти свої ноги, зрозуміти, де вони знаходяться і відчути ними землю. Сядьте зручно і спробуйте звернутися до кожної частини свого тіла, адже воно все ще належить вам.

3. Дихання також ваше. Будьте наполегливі та впевнені, як українські Збройні Сили. Нехай ваші легені виконують наказ: повільний вдих, повільний видих. Як хода: лівою, правою.

4. Мозок, що працює, не може бути тривожним. Спробуйте згадати вірш, що ви вчили у п’ятому класі (але краще не «Заповіт»), молитву, дурний анекдот про тещу або теорію відносності. Повторіть. Нарешті, підрахуйте скільки навколо вас предметів жовтого кольору або відтворіть у пам’яті улюблені аромати — так, щоб відчути їхній присмак.

5. Навколо вас всього багато? Насправді, ні. Спробуйте не ховатися від емоцій, а класифікувати їх. Скоріше за все, це страх, ненависть, відчай та співчуття. Тепер ви знаєте ворогів в обличчя — залишилося лише взяти їх на приціл.

6. Зробіть щось просте. Помийте посуд, намалюйте мирне небо у зошиті, допоможіть комусь, щоб відчувати, що ваше тіло та воля під контролем. Ви важливі. Ви можете щось змінити. Як мінімум — зателефонувати рідним або віддати волонтерам зайву пару шкарпеток.

Аби захистити себе від зайвих тривог, оточіть себе тільки перевіреною інформацією. Дивіться «Факти» у прямому етері або слідкуйте за всіма найважливішими повідомленнями у наших соцмережах.

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