Англійська для підлітків: розмовні клуби з носієм мови

Як ми неодноразово писали раніше, ефективне вивчення англійської для підлітків включає навчання на курсах і самостійну практику. Так, наприклад, у школі англійської для дітей Green Country greencountry.com.ua підлітки не лише займаються на класичних уроках, але й можуть практикувати розмовні навички з іноземним викладачем на Speaking Clubs.

Раніше ми розповідали якими бувають і як вибрати курси англійської для підлітків, сьогодні розглянемо варіанти позаурочного навчання, де дитина зможе покращити розмовні навички та цікаво провести час.

Англійська для підлітків: варіанти Speaking Clubs

Розмовні клуби, розраховані на молодих студентів, відрізняються від Speaking Clubs для дорослих. Вони не тільки мають бути пізнавальними, а й цікавими для підлітка. Як правило, на таких розмовних заняттях студенти зможуть покращити розмовні навички, позбутися мовного бар’єру, відшліфувати вимову та знайти нових друзів. Крім того, подивитися цікавий фільм або серіал, обговорити книгу, кліп улюбленого гурту, ролики з tik tok та багато іншого.

Приклади розмовних клубів англійської для підлітків:

Movie Club — Перегляд мультиків, фільмів або серіалів мовою оригіналу. Вони допомагають поліпшити сприйняття іноземної мови на слух, розширити словниковий запас і покращити вимову. Контент підбирається з урахуванням рівня володіння мовою та віком учасників, як правило, це відео з нескладною граматикою та лексикою. Після перегляду викладачі запропонують обговорити переглянуте відео, розібрати незрозумілі моменти;

настільні та активні ігри. Захоплюючі та азартні, активні або на логіку – велика різноманітність ігор дозволяє весело провести час з однолітками та одночасно розвинути навички спілкування, розширити словниковий запас;

майстер-класи. Можуть бути різноманітними: кулінарними, спортивними, науковими, з блогінгу або малювання. Там підліток зможе як поліпшити англійську, а й отримати нові навички, познайомитися з однодумцями;

квізи та квести. Ігровий формат допомагає у неформальній обстановці потренувати не лише іноземну, а й шкільні чи знання модних трендів;

тематичні вечірки. Будь-які свята можна відсвяткувати у колі однолітків із користю для іноземної.

Тематичні заходи та розмовні клуби, як правило, входять у навчальний курс у школі англійської як додаткова активність. Також їх можуть проводити окремо від навчального процесу. Підпишіться на соціальні мережі вашої школи, стежте за афішею міста.

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