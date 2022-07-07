750 мільярдів для України: про що Шмигаль розповів у новому інтерв’ю ведучому ICTV

Сьогодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль дав велике інтерв’ю ведучому ICTV Вадиму Карп’яку в ефірі національного телемарафону.

Напередодні розмови політик повернувся з дводенної конференції в Лугано, а це десятки зустрічей та сотні учасників. У ексклюзивному інтерв’ю Шмигаль розповів, що обговорювали та про що домовилися на конференції, чи реалістично отримати $750 млрд на відбудову України та як покривати дірку у бюджеті, щоб вижити тут і зараз.

Також глава уряду поділився своєю думкою, які кроки потрібно робити в економіці і чи може виживати Україна без залучення кредитів. Також назвав свої прогнози, на що будемо робити ставку – нарощування кредитів чи збільшувати податкову частину.

Відповіді на ці та інші актуальні питання шукайте у повному інтерв’ю:

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