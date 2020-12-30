Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Головна / Новогодняя атмосфера: ведущие ICTV показали, как украсили дом к приближающемуся празднику / 30.12.2020 12:00
30.12.2020 12:00
Поділитися

Новогодняя атмосфера: ведущие ICTV показали, как украсили дом к приближающемуся празднику


Настал тот момент, когда каждый из нас ведет обратный отсчет к Новому году. Всего пару дней – и волшебная ночь окутает весь мир. Ведущие ICTV Юлия Зорий и Анастасия Мазур показали, как создали новогоднюю атмосферу у себя дома.

В этом году мы наряжали елку крутой семейной командой: я, папа, муж и наша кошка. Раньше муж был к этому процессу равнодушен, но я постепенно приобщала его.

Мы вместе выбираем игрушки, докупаем новые с символами года, и наряжаем нашу елку под рождественскую музыку. Это создаёт атмосферу приближающихся праздников и настроение сразу поднимается, – делится ведущая «Утра в большом городе».

Также Юлия рассказала, что даже ее кошка успела внести свою лепту, разбив несколько игрушек. Важен и том момент, что елка у Зорий всегда искусственная, потому что она не может смотреть на целые свалки использованных несчастных деревьев после праздников. Поэтому ее семья поддерживает волну экосознательности. А еще Юлия вместе с мужем Алексеем немного украсили свой дом: гирлянды, тематические композиции со свечами и рождественский венок отлично дополнили новогодний интерьер.

image image
Новогодняя атмосфера: ведущие ICTV показали, как украсили дом к приближающемуся празднику / 2 фотографії

А вот в семье ведущей программы «Факты» Анастасии Мазур есть традиция – украшать елку на День Святого Николая.

Елку мы любим наряжать под новогодний фильм или плей-лист. Для сына это тот еще аттракцион и развлечение! Ведь он очень любить это дело, даже имеет свой собственный «стиль»!

Поэтому маме потом нужно немного подправлять. Игрушек у нас немного, так как часть уже избита. На нижние ярусы елки мы не вешаем их, потому что все сбивается мячами и машинками, – говорит Анастасия.

Встречай Новый год со своими!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Анастасія Мазур, ведучі ICTV, Новий рік, Юлія Зорій
30.12.2020 12:00



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати