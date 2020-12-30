Настал тот момент, когда каждый из нас ведет обратный отсчет к Новому году. Всего пару дней – и волшебная ночь окутает весь мир. Ведущие ICTV Юлия Зорий и Анастасия Мазур показали, как создали новогоднюю атмосферу у себя дома.

В этом году мы наряжали елку крутой семейной командой: я, папа, муж и наша кошка. Раньше муж был к этому процессу равнодушен, но я постепенно приобщала его.

Мы вместе выбираем игрушки, докупаем новые с символами года, и наряжаем нашу елку под рождественскую музыку. Это создаёт атмосферу приближающихся праздников и настроение сразу поднимается, – делится ведущая «Утра в большом городе».

Также Юлия рассказала, что даже ее кошка успела внести свою лепту, разбив несколько игрушек. Важен и том момент, что елка у Зорий всегда искусственная, потому что она не может смотреть на целые свалки использованных несчастных деревьев после праздников. Поэтому ее семья поддерживает волну экосознательности. А еще Юлия вместе с мужем Алексеем немного украсили свой дом: гирлянды, тематические композиции со свечами и рождественский венок отлично дополнили новогодний интерьер.



Новогодняя атмосфера: ведущие ICTV показали, как украсили дом к приближающемуся празднику / 2 фотографії

А вот в семье ведущей программы «Факты» Анастасии Мазур есть традиция – украшать елку на День Святого Николая.

Елку мы любим наряжать под новогодний фильм или плей-лист. Для сына это тот еще аттракцион и развлечение! Ведь он очень любить это дело, даже имеет свой собственный «стиль»!

Поэтому маме потом нужно немного подправлять. Игрушек у нас немного, так как часть уже избита. На нижние ярусы елки мы не вешаем их, потому что все сбивается мячами и машинками, – говорит Анастасия.

Встречай Новый год со своими!

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