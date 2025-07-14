Як одягати презерватив та як дивитись порно: в Dialog Hub пройде серія безкоштовних лекцій із сексуальної освіти для підлітків

Dialog Hub, освітній простір Фонду Олени Пінчук, організовує літню серію лекцій із сексуальної освіти для підлітків 12-17 років.

Лекторами стали сексолог та блогер Єн, лікарка Анна Галаєва, психологиня Нонна Телюх та експерт з безпечних стосунків Валентин Бобруйко.

Зареєструвати дитину для участі має хтось із дорослих, але на самій лекції присутні лише підлітки та лектор (-ка). Усі лекції безкоштовні.

«Ми досі або ігноруємо, або демонізуємо сексуальну освіту. Але насправді сучасна сексосвіта — це найкращий спосіб підтримати дитину на шляху дорослішання. Це про безпеку, згоду, здорову сексуальність і повагу. І така чесна відверта розмова — наша відповідальність як дорослих. Саме тому ми започаткували серію відкритих лекцій в Dialog Hub — як простір, що підтримує, навчає і допомагає формувати усвідомлене ставлення до власного тіла та близькості», — коментує Ольга Сердюк, директорка Фонду Олени Пінчук.

Лекції пройдуть офлайн у Києві у просторі Dialog Hub (вул. Володимирська, 43).

Розклад лекторію:

17.07, 16:00

Розмова про те, як фільми для дорослих можуть зіпсувати наші уявлення про секс, наші бажання та самооцінку. Як зрозуміти, що правильно саме для тебе, а не для акторів на екрані.

Лектор — Єн, сексолог, медичний блогер, модель фільмів для дорослих.

Реєстрація: https://forms.gle/bHUig1cZMmoEWkYQ7

31.07, 16:00

Розмова про пізнання себе (мастурбацію), власні кордони та активну згоду. Як звучить «так» і чому «ні» — це повноцінна відповідь.

Лекторка — Анна Галаєва, лікарка, популяризаторка сексуальної освіти.

Реєстрація: https://forms.gle/8EydumWqgX8QRhki7

14.08, 16:00

Розмова про прийняття свого тіла, усвідомлення емоцій та те, як підтримати себе і допомогти собі в складні моменти.

Лекторка — Нонна Телюх, психологиня.

Реєстрація: https://forms.gle/tHKN51mAh8Wxch3QA

28.08, 16:00

Розмова про те, що таке презервативи, як їх обирати та як ними користуватися (у вигляді практикуму).

Лектор — Валентин Бобруйко, соціальний працівник, експерт з безпечних стосунків.

Реєстрація: https://forms.gle/TLuGBEaLPugmPPaQA

Більше деталей учасники можуть дізнатись у дописі: https://www.instagram.com/dialog_hub/p/DL19Cm-o16Z/

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Фонд Олени Пінчук — українська благодійна організація, робота якої спрямована на протидію ВІЛ/СНІДу в Україні. Заснована 2003 року підприємицею та меценаткою Оленою Пінчук.

Dialog Hub — освітній простір, створений Фондом Олени Пінчук у 2019 році для побудови сексуальної культури в Україні, піклування про сексуальне та ментальне здоров’я громадян, особливо підлітків і молоді.