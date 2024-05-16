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Головна / Ворскла – Шахтар: відео найкращих моментів матчу | Фінал Кубку України на ICTV2 / 16.05.2024 15:44
16.05.2024 15:44
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Ворскла – Шахтар: відео найкращих моментів матчу | Фінал Кубку України на ICTV2

Ворскла – Шахтар: відео найкращих моментів матчу | Фінал Кубку України на ICTV2

Фінал першого після повномасштабного вторгнення Кубку України назвали Матчем вдячності, у протистоянні зійшлися полтавська «Ворскла» і донецький «Шахтар»: дивіться найкращі моменти матчу, який відбувся 15 травня 2024 року на стадіоні «Авангард» (м. Рівне).

16.05.2024 15:44

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