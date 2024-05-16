Ворскла – Шахтар: відео найкращих моментів матчу | Фінал Кубку України на ICTV2

Фінал першого після повномасштабного вторгнення Кубку України назвали Матчем вдячності, у протистоянні зійшлися полтавська «Ворскла» і донецький «Шахтар»: дивіться найкращі моменти матчу, який відбувся 15 травня 2024 року на стадіоні «Авангард» (м. Рівне).