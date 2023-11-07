8 листопада у столичному ресторані BARVY (вул. Мечникова, 3, Київ) відбудеться презентація проєкту «Жили-були, живуть і будуть» артдуету «Vony Razom» – військовослужбовців, митців Ірини iSky та Павла Зайченко. Мета заходу відродити українськи казки та зібрати гроші на зимові потреби армії. У презентації проєкту на благодійному вечорі візьме участь і ведуча ICTV та марафону «Єдині новини» Оксана Гутцайт.

Автори проєкту «Жили-були, живуть і будуть» – творча родина Павло та Ірина створили 10 жіночих та чоловічих образів з українських казок. Митцям вдалося поєднати автентичний і сучасний український одяг та військову атрибутику, що нагадує – війна з Росією триває. Проєкт не тільки підкреслює збереження української народної спадщини, а й протистоїть наративу російської пропаганди щодо «відсутності народної творчості» загалом.

«Казки – це сокровенні моменти батьків і дітей. Це моменти, які врізаються в памʼять та викликають лише теплі спогади. Читаючи казки, батьки закладають найважливіші життєві цінності. Цим проєктом ми хочемо показати, що українські казки несуть собою фундамент для майбутніх свідомих українців, які знатимуть цінність собі, своєму народові та матимуть гарний естетичний смак, без шароварщини», – розповідає авторка проекту Ірина iSky.

Втілили образи персонажів відомі українці, військові медики та волонтери, серед яких співзасновниці руху Veteranka – Катерина Приймак та Юлія Кіріллова, актор та волонтер Олексій Суровцев, телеведучий Анатолій Бондаренко та інші.

















Ведуча ICTV Оксана Гутцайт візьме участь у презентації благодійного артпроєкту «Жили-були, живуть і будуть» / 9 фотографій

Доповненням до фотографій став артбук, книжки можна придбати під час презентації та після по всій мережі книгарень “Буква”, яка об’єднує 31 магазин по всій Україні. Перелік національної мережі можна знайти на сайті: https://bukva.ua/ua/html/stores. Зібрані кошти будуть направлені до благодійного фонду руху Veteranka на забезпечення зимових потреб 200 захисників і захисниць (генератори, буржуйки, екофло, зимова форма, берці, набори медикаментів тощо).

Під час події можна придбати книгу з автографами персонажів, а також взяти участь у благодійному аукціоні картин-ілюстрацій артбуку.

Окрім того, гості вечора зможуть почути уривок з української народної казки «Дідова дочка» у виконанні ведучої новин «Факти» на ICTV та національного марафону «Єдині новини» Оксани Гутцайт та ведучого Анатолія Бондаренко, який втілив прообраз Оха.

Подія підготовлено за підтримки Європейського союзу та Міжнародного Фонду

«Відродження» в рамках спільної ініціативи «Європейське Відродження України».