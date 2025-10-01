Вадим Карп’як вирішив долучитися до Збройних Сил України

Сьогодні, в День захисників і захисниць України, ведучий телеканалу ICTV та марафону “Єдині Новини” Вадим Карп’як оголосив про рішення добровільно мобілізуватись до лав Збройних Сил України. Людина, чиї цінності, професійність та відданість інтересам країни захоплювали нас кожного дня – віднині воїн 8-го корпусу десантно-штурмових військ.

Вдячність і відповідальність мають справжнє значення, коли проявляються в дії. Вчергове, Вадим Карп’як, який був в ефірі поруч з країною від найскладніших днів перед вторгненням і до нині, продемонстрував громадянську і людську позицію, на яку можна рівнятись.

У своїй заяві Вадим Карп’як зазначив:

«Це свідоме рішення. Я люблю своїх дітей і не хочу передавати цю війну їм у спадок. Якщо ми всі прагнемо її закінчити, то кожен має брати на себе відповідальність.

Ми з коханою погодилися, що її відповідальність зараз – це опікуватися дітьми, а моя – бути в силах оборони. Я сотні разів повторював в ефірі, що армії бракує людей. Настав час самому стати одним із них. Бо, як сказав мені розумний чоловік: треба жити так, як проповідуєш. Тому я мобілізуюся у 8-й корпус десантно-штурмових військ. Ми на ICTV багато і плідно співпрацювали з ними. Я бачив цих воїнів у ділі і пишаюся, що можу долучитися до їхніх лав. Зараз мені треба ще тижні два завершити свої цивільні справи, закрити всі робочі проєкти і вперед. На БЗВП. З дитинства за 8-й корпус ДШВ».

Пишаємось і дякуємо !