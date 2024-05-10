В Києві вдруге пройде УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОНГРЕС та церемонія нагородження незалежної будівельної премії “ТВОРЕЦЬ РОКУ”

15 та 16 травня у КВЦ “Парковий” в Києві пройде другий УКРАЇНСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ КОНГРЕС, який цього року значно масштабувався, консолідував українську владу, бізнес, громадські організації й структури та стане майданчиком для проведення ряду заходів міжнародних та українських організацій.

Крім власної програми, що складатиметься з дискусійних панелей, виступів та презентацій експертів з різних напрямків, в рамках другого УКРАЇНСЬКОГО БУДІВЕЛЬНОГО КОНГРЕСУ пройдуть власні заходи Асоціації малих міст України, що збере 200 голів громад та презентує платформу “Супермаркет рішень для громад”, що надасть можливість бізнесу вийти на муніципальний ринок, Асоціації ветеранів АТО, учасники якої обговорять тему ветеранського підприємництва, а також заходи Спілки фахівців з нерухомості та Міжнародної бізнес-спільноти Board.

За словами міністерки соціальної політики Оксани Жолнович, в Україні є 3 мільйони людей з інвалідністю, до того ж ця кількість постійно збільшується, в тому числі через бойові дії. Тому ключовою темою конгресу стане відновлення України з урахуванням безбарʼєрності та інклюзивності.

Конгрес традиційно стане майданчиком для конструктивного діалогу, обміну думками та ідеями між владою, девелоперами, архітекторами, будівельниками, виробниками будівельних матеріалів, громадським сектором та іншими учасниками галузі.

Головними темами конгресу стануть:

“Стратегії та виклики відновлення України: шляхи до економічного та соціального розвитку у 2024- 2025 роках”;

“Нові підходи до будівництва в умовах війни. Нові стандарти та норми безпеки”

“Відновлення історичних об’єктів”;

“Ветеранське підприємство запорука безпеки суспільства”

“Безбар’єрність та інклюзивність: виклики сьогодення”;

“Жінки України – друга сила після ЗСУ”

“Індустріальна відбудова, як важливий драйвер розвитку української економіки”;

“Іпотека. Залежність від НБУ і Міністерства Фінансів”;

“Перспективи відновлення житлового будівництва”.

Окремою важливою частиною конгресу стане панель “Робота міжнародних та українських фондів, основні напрямки, ключові проєкти та ініціативи”. Під час обговорення учасники обговорять перспективи як в будівельному, так і в інших напрямках, шляхи взаємодії з громадами, ГО та бізнесом.

В межах концепції відбудови України будуть презентовані концептуальні плани «Сталева Мрія Бахмут» та «Сталева Мрія Маріуполь». Та будуть розіграні 2 сертифікати на розробку подібних планів для двох зацікавлених громад.

Ознайомитись з повною програмою та спікерами, а також заповнити реєстраційну анкету можна на сайті https://www.ubc-ua.info/.

В рамках конгресу вперше пройде оголошення переможців та церемонія нагородження незалежної будівельної премії “ТВОРЕЦЬ РОКУ – 2024”.

Нагороди отримають компанії, галузеві фахівці та проєкти в 15 номінаціях в категоріях “Будівництво”, “Архітектура”, “Бізнес в будівельній сфері”. З повним переліком номінацій можна ознайомитись на сайті премії.

Переможці будуть обрані почесним журі та кваліфікаційною комісією, в які увійшли провідні українські архітектори, головні архітектори міст, реставратори, експерти з доступності, а також Хрістос Пассас – директор топового світового архітектурного бюро Zaha Hadid Architects, Хірокі Мацуура – архітектор, урбаніст, засновник MASA, MADMA urbanism+lanscape та Тетяна Ломакіна – Уповноважена Президента України з безбар’єрності. Головою журі премії став Юліан Чаплинський відомий український архітектор, урбаніст, головний архітектор Львову у 2015-2018 рр.

“Головне завдання Конгресу – розвиток України, її потенціалу, розвиток Лідерства у бізнесі країни. Саме Лідери можуть змінити ситуацію на краще і допомогти суспільству знайти шлях до розвитку, прогресу, процвітання, попри всі труднощі, які нас оточують”, – коментує організатор Українського будівельного конгресу Ігор Парубський.

УЧАСНИКИ

Учасниками та гостями другого УКРАЇНСЬКОГО БУДІВЕЛЬНОГО КОНГРЕСУ стануть представники влади, бізнесу, громадських та благодійних організацій, захисники і захисниці та іноземні гості.

Серед них Віталій Коваль, Голова Фонду Держмайна України, Тетяна Ломакіна, Уповноважена Президента України з безбар’єрності, Павло Козирєв, Голова асоціації малих міст України, Тетяна Скрипка, керівник проєктного офісу будівельного сектору МЕТІНВЕСТ-СМЦ, Катерина Приймак, очільниця руху Veteranka, парамедикиня-доброволиця, Володимир Поперешнюк, співвласник групи NOVA, Гарік Корогодський, письменник, засновник благодійного фонду “Життєлюб”, власник ТРЦ “Dream”, Ігор Ліскі, співзасновник Українського інституту Майбутнього, Валерій Пекар, викладач Києво-Могилянської та Львівської бізнес-шкіл, Андрій Длігач – д.е.н. Голова Advanter Group, Віталій Мельник – Віцепрезидент UDP, Влад Голдаковський – засновник Goldakovskiy Group Architects.

Також на конгрес запрошені Олександр Кубраков, Віцепрем’єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури, Наталія Козловська, заступниця Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, Ольга Руднєва, керівниця Superhumans, Ліна Костенко, українська поетеса, письменниця, Мар’яна Олеськів, Голова Державного агентства розвитку туризму, Владислав та Ірина Чечоткіни, співвласники Rozetka.ua, Катерина Глазкова, виконавчий директор Спілки українських підприємців, Зоя Литвин, засновниця громадської організації “Освіторія”, Наталія Шаповалова, генеральний директор “АТБ-Маркет” та інші.