«Українці переможуть»: Starlight Media та «Укрпошта» презентували серію колекційних марок до 25-річчя «Фактів»

Напередодні 25-річного ювілею інформаційно-аналітичної програми «Факти» ICTV, Starlight Media разом з «Укрпоштою» у рамках проєкту «Власна марка» представили унікальну колекційну серію поштових марок, створену у колаборації з відомим українським художником Дмитром Сімоновим.

Марковий лист містить блок із 9 марок із зображеннями стилізованого тризуба – герба України. Кожна марка відображає одну з цінностей та переваг українців, які також сповідає протягом 25 років редакція «Фактів».



«Українці переможуть та відбудуються. Ми незалежні, незламні, єдині, відважні, нескорені та творчі. Вже 25 років, створюючи новини про людей та для людей, «Факти» тримають світ та розповідають в кожному сюжеті не тільки про події, а й про ці суперсили та переваги. Тризуб – наш національний символ, і саме тому ми вирішили продемонструвати його художнє трактування», – пояснила маркетинг-директорка телеканалів ICTV та ICTV2 Поліна Толмачова.

Автор марок – плакатотворець, художник та діючий військовослужбовець, майор Збройних Сил України Дмитро Сімонов. Дмитро більше 17 років працював у рекламних агенціях, анімаційних студіях та на телебаченн, має понад 15 нагород на креативних і рекламних фестивалях та конкурсах. Автор знаменитого постеру «Іді на*й» у вигляді стилізованого тризубу, який облетів світ після однойменної фрази українського прикордонника на адресу екіпажу російського воєнного корабля.

«За історію української державності зображення тризуба змінювалось десятки разів. Він мав десятки різних форм, але завжди залишався тризубом. Як і факти, які через призму щоденного висвітлення історії країни можуть бути різними – полярними, сумними та радісними, але все одно залишаються сучасним літописом. Як і тризуб», – прокоментував колаборацію Дмитро Сімонов.

Також була презентована командна марка із портретами діючих співробітників «Фактів» — ведучих, журналістів, редакторів, режисерів, операторів.

Презентовані серії марок символізують чвертьстолітній шлях команди «Фактів», яка щодня фіксує і доносить до мільйонів українців найважливіші факти. Це знак вдячності та визнання для всієї редакції, що своєю працею щодня створює сучасну історію України. Як і тризуб, який є її головним символом.