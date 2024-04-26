Телеведучий ICTV2 Григорій Герман стане модератором ветеранської панелі на фестивалі «Книжкова країна»

Що читають українці під час війни? Чи допомагають книжки краще зрозуміти сьогодення та майбутнє? І чи на часі книги про трагічні події?

У неділю, 28 квітня, в рамках масштабного книжкового фестивалю пройде зустріч «Книга у війні — війна у книгах» за участі письменників-ветеранів та відомих авторів-волонтерів. Модератором ветеранської панелі стане ведучий програми «Ранок у Великому місті» на каналі ICTV2 Григорій Герман.

Як змінилася сучасна українська література за роки повномасштабної війни? Яку художню і соціальну цінність несуть такі тексти? Чи можуть і готові читачі сприймати таку літературу? Про це на новій книжковій події у Києві відомий телеведучий та блогер Григорій Герман говоритиме з письменниками і громадськими діячами, що мають бойовий або волонтерський досвід.

В обговоренні візьмуть участь режисер, сценарист воєнного детективу «Позивний “Бандерас”», волонтер Артемій Кірсанов; громадський діяч, журналіст і боєць-доброволець Петро Шевченко; письменник, фотохудожник, доброволець з позивним «Спілберг» Віталій Запека. Також долучиться до розмови письменник і режисер, автор роману «Заборонений» і співавтор «Позивний “Бандерас”», боєць-доброволець Сергій Дзюба. Саме за сценарієм його роману відбулася масштабна прем’єра художнього фільму про Василя Стуса “Заборонений”.

Ветеранська панель відбудеться 28 квітня о 16:00 у павільйоні №4 на ВДНГ. Вхід вільний.

Інформаційний партнер: телеканал ICTV2.

Нагадаємо, з 25 по 28 квітня на столичному ВДНГ відбудеться великий книжковий ярмарок «Книжкова країна». На читачів і відвідувачів чекають зустрічі з відомими письменниками, участь у майстер-класах, дискусії блогерів, літературних критиків, освітні та ігрові зони.