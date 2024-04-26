Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Головна / Телеведучий ICTV2 Григорій Герман стане модератором ветеранської панелі на фестивалі «Книжкова країна» / 26.04.2024 10:30
26.04.2024 10:30
Поділитися

Телеведучий ICTV2 Григорій Герман стане модератором ветеранської панелі на фестивалі «Книжкова країна»

Телеведучий ICTV2 Григорій Герман стане модератором ветеранської панелі на фестивалі «Книжкова країна»

Що читають українці під час війни? Чи допомагають книжки краще зрозуміти сьогодення та майбутнє? І чи на часі книги про трагічні події? 

У неділю, 28 квітня, в рамках масштабного книжкового фестивалю пройде зустріч «Книга у війні — війна у книгах» за участі письменників-ветеранів та відомих авторів-волонтерів. Модератором ветеранської панелі стане ведучий програми «Ранок у Великому місті» на каналі ICTV2 Григорій Герман.

Як змінилася сучасна українська література за роки повномасштабної війни? Яку художню і соціальну цінність несуть такі тексти? Чи можуть і готові читачі сприймати таку літературу? Про це на новій книжковій події у Києві відомий телеведучий та блогер Григорій Герман говоритиме з письменниками і громадськими діячами, що мають бойовий або волонтерський досвід. 

В обговоренні візьмуть участь режисер, сценарист воєнного детективу «Позивний “Бандерас”», волонтер Артемій Кірсанов; громадський діяч, журналіст і боєць-доброволець Петро Шевченко; письменник, фотохудожник, доброволець з позивним «Спілберг» Віталій Запека. Також долучиться до розмови письменник і режисер, автор роману «Заборонений» і співавтор «Позивний “Бандерас”», боєць-доброволець Сергій Дзюба. Саме за сценарієм його роману відбулася масштабна прем’єра художнього фільму про Василя Стуса “Заборонений”. 

Ветеранська панель відбудеться 28 квітня о 16:00 у павільйоні №4 на ВДНГ. Вхід вільний.

Інформаційний партнер: телеканал ICTV2.

 

Нагадаємо, з 25 по 28 квітня на столичному ВДНГ відбудеться великий книжковий ярмарок «Книжкова країна». На читачів і відвідувачів чекають зустрічі з відомими письменниками, участь у майстер-класах, дискусії блогерів, літературних критиків, освітні та ігрові зони.

Теги: Григорій Герман
26.04.2024 10:30

Топ-відео

47:05
47:12
46:34
45:51
Показати ще

Гарячі матеріали

Телеведучий ICTV2 Григорій Герман стане модератором ветеранської панелі на фестивалі «Книжкова країна»

До прем’єри комедії «Крашанка»: ведучий телеканалу ICTV2 Григорій Герман разом з синами створив благодійну крашанку, щоб допомогти воїнам

Великодній презент для всіх українців: у кіно стартує сімейна комедія “Крашанка” з улюбленими акторами Стасом Бокланом, Олесею Жураківською, Дашею Легейдою, Володимиром Гладким та Артуром Логаєм вже з 25 квітня!

Автомобілі з салону, які найбільше втрачають в ціні після покупки
Показати ще

Ведучі каналу

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
Показати ще

Дивіться на ICTV

Виходьте без дзвінка Зараз в ефірі Дільничний з ДВРЗ 13:55 Дизель Шоу 21:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ