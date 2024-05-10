«Світ має знати їхні імена і історії»: ICTV2 покаже цикл фільмів про легендарних захисників Маріуполя

16 травня на каналі ICTV2 відбудеться показ двох фільмів “Нава” та “Саймон” з документального циклу “Фортеця Маріуполь” про захисників легендарного полку Азов, які з іншими нашими героями впродовж 86 днів мужньо тримали оборону міста 2022 року. Проєкт, що здобув визнання в Україні та світі, вийде в ефірі телеканалу з нагоди річниці історичних подій російсько-української війни.

«Фортеця Маріуполь» — це цикл фільмів, створений про бійців, що перебували в оточенні у Маріуполі на «Азовсталі». Робота над документальним проєктом почалась в перші тижні повномасштабного вторгнення, а перші серії з’явилися вже в квітні 2022 року, коли місто було в оточенні. Під час облоги і боїв у місті режисерка Юлія Гонтарук зв’язувалася з бійцями, записуючи їхні історії і створюючи портрети сучасних героїв.

Фільми здобули визнання в Україні і за кордоном – були показані по всьому світу та навіть отримали нагороди на міжнародних фестивалях. «Фортеця Маріуполь. Саймон» став переможцем Національної конкурсної програми фестивалю середньометражного глядацького документального кіно Doc Kyiv Fest. “Останній день на Азовсталі” — лауреат найвищої нагороди в галузі кіно в Україні — Золотої Дзиги та міжнародної премії, присвяченої правам людей, Black Cat Documentary Human Rights Award. Тепер історію наших військових і героїв серед своїх зможуть побачити й глядачі ICTV2.

“Серія фільмів “Фортеця Маріуполь” розповідає світу про українських героїв, що 86 днів у повному оточенні обороняли місто. І хоча з весни 2022 року минуло не так багато часу, ці трагічні події вже забуваються. Сотні героїв загинули, потрапили в полон до ворога, де утримуються в нелюдських умовах. Ми маємо боротися за кожного з них, щоб повернути їх додому. Світ має знати їхні імена і історії», – каже Юлія Гонтарук.

Героїня фільму “Нава” – поетка, журналістка, військова Валерія Суботіна. Вона залишилася обороняти рідний Маріуполь разом зі своїм коханим, військовим Андрієм. Тут, в облозі на “Азовсталі”, вони й одружилися, а за три дні Андрій загинув. Нава пройшла крізь російський полон, повернулася додому та продовжує боротьбу.

Герой другої історії – Олег “Саймон” Крісенко, до війни був актором театра юного глядача, але 2014-й змінив його долю. Саймон пішов служити у полку АЗОВ, обороняв Маріуполь, потрапив у полон, але зміг вирватися. Як живе герой зараз – дізнаємося з нового фільму.

Робота над новими епізодами циклу про “азовців” триває й зараз. Але деякі герої й дотепер залишаються у полоні. Заради захисту їх і їхніх рідних прем’єри нових серій відкладено: фільм покажуть після повернення наших воїнів додому.

Проєкт реалізовується творчим об’єднанням Babylon’13 за підтримки Українського культурного фонду та Асоціації родин захисників «Азовсталі».

Продюсерка проєкту — Іванна Хіцінська.

Дивіться фільми документального циклу «Фортеця Маріуполь» на каналі ICTV2 16 травня о 22:55.