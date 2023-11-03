У рамках освітньої компоненти національного проєкту Віктора та Олени Пінчуків RECOVERY в Києві відбувся дводенний семінар Recover together. Захід об’єднав 150 учасників і 30 топових спікерів з України, Ізраілю, Німеччини й США — задля фахової дискусії щодо психологічних аспектів роботи мультидисциплінарних реабілітаційних команд та їх взаємодії з військовослужбовцями.

Практичним досвідом із колегами ділилися, зокрема Василь Стрілка, генеральний директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України; Ксенія Возніцина, директорка державного закладу «Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів “Лісова поляна МОЗ України”»; Юлія (Тайра) Паєвська, парамедикиня, волонтерка, ЗСУ; Імке Хансен, докторка філос. наук, травматерапевтка (Німеччина).



Юлія (Тайра) Паєвська, парамедикиня, волонтерка.

Світлана Голодюк, директорка КНП «Вінницький обласний клінічний медичний реабілітаційний центр ветеранів війни та радіаційного захисту населення Вінницької обласної ради».

Масі Найєм, співзасновник ГО «Правозахисний центр для військовослужбовців “Принцип”», адвокат.

Василь Стрілка, генеральний директор Директорату високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України.

Віктор Пінчук, засновник RECOVERY

Імке Хансен, д-рка філос. наук, травматерапевтка (соматичний досвід) із Гамбурга (Німеччина), дослідниця міждисциплінарних досліджень досвіду насильства і травми, директорка Libereco Partnership for Human Ri

Лілія Дегтерьова, практична психологиня КП «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І. І. Мечникова» Дніпропетровської обласної ради.

Ксенія Возніцина, директорка державного закладу «Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів “Лісова поляна МОЗ України”». Світлана Гриценко, Віктор Пінчук, Ксенія Возніцина Психологічні аспекти реабілітації військових: як пройшов семінар Recover together? / 9 фотографій

Важливість психологічної підтримки військових під час реабілітації важко переоцінити. Адже знайшовши спільну мову з такими пацієнтами, мультидисциплінарна команда допомагає пораненим героям краще розуміти й керувати своїми емоціями, а також знаходити шляхи до подолання травм. Ця підтримка сприяє поліпшенню соціальної адаптації та підвищенню загальної якості життя захисників і захисниць України.

Проте розбудовуючи галузь реабілітації під час воєнного стану, фахівці заходу акцентували на важливості психологічної підтримки не тільки пацієнтів, а і їхніх рідних, і спеціалістів медичної галузі.

«Нам усім потрібно стати психологами. І такі заходи можуть стати в пригоді: адже, повертаючись звідси додому, фахівці реабілітаційної сфери будуть поширювати інформацію, яку отримали від колег. У такому випадку і військові, і цивільні стануть більш обізнаними. А ми загалом як суспільство — значно міцнішими. Сьогодні рівень довіри до спікерів, що виступають на сцені, у мене дуже високий — усі діляться власним досвідом роботи під час війни, у якій ми опинилися разом», — спікерка «Recover together», практична психологиня «Дніпропетровської обласної лікарні ім. І. І. Мечникова».

Освітня компонента є одним із пріоритетів національної мережі реабілітаційних центрів RECOVERY. Проєкт передбачає розвиток професійної спільноти, саме тому вже вп’яте проводить освітню подію, яка дає можливість фахівцям опанувати нові знання й обмінятися досвідом.

«Дуже важливим напрямом проєкту Recovery є навчання. Ми постійно проводимо семінари, підвищуємо кваліфікацію лікарів не тільки із центрів RECOVERY, а й з інших шпиталів, запрошуємо найкращих вітчизняних та іноземних спеціалістів. Сьогодні тут зібралися понад 100 лікарів з усієї країни. Ми не тільки розбудовуємо мережу реабілітаційних центрів у різних регіонах України, але й організовуємо лікарів як спільноту, вони спілкуються між собою, діляться досвідом», — зазначив засновник проєкту RECOVERY, бізнесмен і філантроп Віктор Пінчук. «Психологічний аспект — важлива складова реабілітації сьогодні, а завтра, на жаль, це буде ще більш важливо, бо з’являться мільйони пацієнтів, адже всі, навіть ті, хто не на передовій, потребуватимуть психологічної реабілітації. Тому ми проводимо такі освітні семінари», — додав він.

У рамках освітніх заходів проєкт звертає особливу увагу на психологічні аспекти взаємодії медиків із військовиками та членами їхніх родин — аби впевнитися, що час, проведений у реабілітаційному центрі, корисний не лише фізично, а й психологічно. На сьогодні понад 300 лікарів уже взяли участь у різноманітних подіях, спрямованих на підвищення кваліфікації.

Усі доповіді спікерів події «Recover together» організатори заходу незабаром опублікують на офіційній сторінці RECOVERY в YouTube.