На фестивалі «Книжкова країна» вдруге відкриється павільйон #ФРОНТМЕНИ, присвячений творчості українських захисників і захисниць

З 24 по 27 квітня на території київського ВДНГ в межах фестивалю «Книжкова країна» впродовж усіх днів фестивалю працюватиме павільйон творчої репрезентації військових і ветеранів #ФРОНТМЕНИ.

Унікальний незалежний проєкт, який уже став невідʼємною частиною програми фестивалю та символом сучасного мілітарного мистецтва, цьогоріч неабияк розширився новими напрямками та обіцяє масштабну різнопланову програму, що обʼєднає в рамках подій павільйону понад сто учасників-комбатантів. Непідробна щирість, різноманіття та чесність творчості захисників і захисниць за задумом команди проєкту має стати потужним інструментом для суспільного діалогу та вагомим внеском у формування живої спільної пам’яті.

Starlight Media продовжує системну роботу над формуванням національної культури гідності та поваги до ветеранів і ветеранок. Велика та важлива інвестиція 2025 року – проєкт «Повернення» на Телеканал ICTV2. Перший український серіал, що розповідає про шлях ветерана до цивільного життя, і робить це в жанрі драмеді. Перший продукт, на всіх етапах створений у партнерстві з носіями досвіду.

Як працювати зі складними та сенситивними темами, для яких не існує готових рішень? Яким має бути гумор у такій історії? Як серіал сприяє формуванню культури, дружньої до тих, хто повертається з фронту? Відповіді та інсайти – у дискусії «Case study серіалу «Повернення»: досвід створення художнього проєкту у співпраці з ветеранами».

Учасники дискусії: Дмитро Хрипун – сценарист і шоуранер серіалу «Повернення», креативний продюсер ICTV, ментор «Майстерні шоуранерів». Гліб Стрижко – ветеран, морський піхотинець, керівник соціальних проєктів Starlight Media, амбасадор Veteran Hub.

Зустріч відбудеться 27 квітня о 13:00, ВДНГ, павільйон №4, зал 1 за підтримки «Майстерні шоуранерів» Starlight Storylab – творчої лабораторії Starlight Media, де автори під менторством зіркових шоуранерів створюють новий український серіал.

Також у програмі павільйону — три десятки подій: презентації книжкових новинок від письменників-комбатантів, три театральні постановки, шестигодинний марафон мілітарної поезії нон-стоп, публічні дискусії та обговорення комбатантської літератури у професійному вимірі та великої виставкової експозиції. Концепція павільйону складається з шести напрямків: презентації прозових видань за участі авторів, суботній марафон мілітарної поезії, театр, виставка, а також серії подій “Контекст” та “Взаємодія”.

Презентації прозових новинок:

Перший роман про пригоди пілотів БПЛА «Пташники», написаний пілотом БПЛА, ветераном АТО та учасником російсько-української війни Дмитром Калинчуком. Безпілотники — це польоти, небо, романтика — такою роботу операторів БПЛА уявляють пересічні люди. Реальність принципово інша. Модеруватиме зустріч Тамара Горіха Зерня. (27 квітня, великий зал 14-00)

Дебютна збірка нарисів журналіста та військовослужбовця Дмитра Крапивенка “Усе на три літери”. Книга відверто розповідає про будні військових. У текстах багато діалогів між військовими, учасником або свідком яких був сам автор. Гумор, сатира, нецензурна лексика та доступне пояснення складної воєнної термінології допоможуть зробити війну більш зрозумілою для цивільних, а надто ж для тих, хто ще вагається, чи варто долучитися до війська. Модеруватиме зустріч Дмитро Лазуткін. (27 квітня, великий зал, 16-00)

Книга-есе «Ненароджені для війни» Артема Чапая — чесна, майже оголена розповідь про внутрішні перетворення людини, що зробила вибір стати військовим. Автор веде нас світоглядно-психологічною мапою від пацифізму аж до радикалізму на межі з відчаєм. Виняткова саморефлексія, позбавлена патосу, бажань прикрасити чи сподобатись читачу, пояснює, як саме екзистенційний вибір приводить до невідворотних змін, коли всі попередні переконання мають пройти випробування новою дійсністю. Модеруватиме презентацію письменник і військовослужбовець Владислав Івченко. (27 квітня, великий зал, 17-00)

Найновіший роман “Завтра сьогодні знову” ветерана АТО та діючого військовослужбовця Віталія Запеки. Хтось побачить у цій книжці дотепну оповідь про мешканців божевільні, а хтось – сатиру на суспільство від автора-добровольця, що полюбились тисячам українських читацьких родин. (27 квітня, великий зал, 15-00)

«Хто любов та мужність поєднав. ЛҐБТІК+ ветерани в російсько-українській війні» ветеранки, громадської активістки та журналістки Аліни Сарнацької. Авторка задокументувала участь квір-спільноти в захисті України, зібравши свідчення військових і ветеранів, які ризикують життями попри дискримінаційні закони та упередження, щоб зберегти незалежність країни. На заході будуть присутні двоє героїв книги, модеруватиме захід медіа-оглядачка Лена Чиченіна. (25 квітня, 18-00)

Презентація збірки оповідань “Ціль припинила існування” письменника, журналіста, військовослужбовця Сергія Демчука. Кожен з текстів збірки – це окрема подорож таємними підвалами наших спогадів. Лабіринт невідомості, до якого вплетені історії про військових, волонтерів, цивільних, полонених, окупованих, живих і мертвих, тварин, будинки, міста, руїни – про всіх нас, котрі в одну мить перетворились на постійну мішень для ворога. Війну, яка змінює долі, але не позбавляє надії, боротьбу за право жити, планувати і нарешті творити без війни і глибоких підвалів. Модеруватиме подію Станіслав Федорчук. (27 квітня, 15-00, малий зал)

Марафон мілітарної поезії нон-стоп

Велике поетичне читання мілітарної лірики вже стало доброю традицією фестивалю та щоразу потрапляє до топу найвідвідуваніших подій. Цього разу команда проєкту ФРОНТМЕНИ в партнерстві з видавництвом Білка вирішили обʼєднати рекордну кількість поетів-комбатантів у рамках спільного марафону, що триватиме аж шість годин поспіль у суботу 26 квітня у головній залі павільйону. Початок заходу о 14-00.

В рамках події відбудеться презентація однойменної антології видавництва 333 за участі авторів, що до неї увійшли – Юлії Тайри Паєвської, Дмитра Лазуткіна, Артура Дроня, Владислава Петраша, резидентів Культурного десанту – Артема Полежаки, Ігоря Мітрова, Федіра Рудого, Сергія Харчука та Олександра Ремеза, лавреатів конкурсу Військової поезії ім. Гліба Бабича, презентації поетичних збірок “Корінь” Артема Лоїка, “приголосніголосні” Олекси Бика, «Жерстяні сурмачі» Павла Шикіна та театрально-поетичний перфоменс за книгою “Базальт” військового льотчика, підполковника ЗСУ Василя Муліка та інші.

Театральна програма

У театральному напрямку відвідувачі матимуть можливість зануритися у світ сучасної комбатантської драматургії, а саме:

24 квітня 19-00. Сценічне читання пʼєси Аліни Сарнацької “Племʼя чекання” від проєкту “ Театр ветеранів ». Це пʼєса про жінок, які чекають кохання з війни. Текст поєднує драму з чорним гумором та розповідає про гіркоту розчарування та парадоксальну красу любові. П’єса була створена для проєкту “PENELOPA.PROJECT”, прем’єра якого планується восени у львівському Театрі Лесі, утім відвідувачі фестивалю мають нагоду почути її вперше у постановці Микити Полякова.

25 квітня 19-30. Мілітарі-стендап “Ненароджений для війни” актора та бійця 3ОШБ Євгена Авдєєнко , режисер Анатолій Нєйолов. Як живе справжнє бойове братство? Про що жартують на передовій? Які думки зʼявляються у військового, коли він наодинці з собою? Чорний гумор, кохання і самотність, нестерпне військове хуліганство і небезпечні пригоди в оповіді не просто актора, а воїна, що залишив театр, щоб захищати країну.

27 квітня 19-30. Вистава-хедлайнер – трагікомедія “Мій друг, чорний ельф” за п’єсою Андрія Бондаренка , режисера Дениса Федєшева, майора ракетних військ і артилерії 10-го армійського корпусу, у постановці львівського театру Лесі Українки . «Це вистава про дружбу, яку ми несемо крізь роки, яку дуже важко втримати, особливо у наших нинішніх реаліях. Про кошмар, який стався з нами, алюзію на Фреді Крюгера, який вирвався з нашого сну, бо ми хіба у жахітті могли собі уявити, що з нами станеться війна. Але у фіналі буде гепіенд, і ми маємо у це вірити». Вистава, що створювалась здебільшого по відеозвʼязку і в надкороткий термін, для столичних глядачів буде зіграна вперше.

Виставка

Візуальне наповнення павільйону буде представлено:

Серією фотокартин “Глибоко зверху” від ветерана та фотографа Григорія Веприка, про невідому планету, що під нашими ногами. Наші погляди спрямовані в космос у пошуках нового, але в якихось пару десятків метрів у нас під ногами абсолютно невідомий нам світ. Глибоко зверху – це погляд людини із дроном на звичайні і здавалось би буденні виробництва. Це можливість подивитись, як виглядає видобуток вугілля, заліза, титану та всього іншого багатства, яке у нас під ногами.

Серією графічних робіт “Моторола 1917” Дениса Недолуженко. Виконана на аркушах з радянською агітацією. Аркуші знайдені автором в кабінеті ДПЮ закинутого сільськогосподарського училища, де в якийсь момент часу було розгорнуто місце розташування підрозділу та автор проживав разом з іншими військовослужбовцями. Карикатурна графічна манера і нецензурна лексика робіт має на меті спробу передати вир душевних переживань учня цього ПТУ, якого змушують вчити біографії цих радянських героїв, знати, як вони виглядають та інше.

Серія малюнків “Вже не з нами, а десь” Євгена Коршунова, на яких художник зобразив своїх знайомих з БЗВП, які самовільно залишили військову службу та історію бойових бригад, які виманили з армії дорогих жінок.

Артволл “Творчість, щоб не й*бнутись” Максима Мошковського — художника, який у своїй творчості заграє з чорним гумором, абсурдом і не шкодує щирих емоцій, представить дотепні та влучні, іронічні постери на межі самотерапії та соціального коментаря. Без пафосу, але з правдою, часто рясно приперченою нецензурною лексикою.

Артволл «Мозаїка памʼяті» від ілюстратора, автора візуальних романів, військовослужбовця Дениса Ламзіна aka Порожнеча. Ця робота – спроба зібрати себе докупи. З уламків пам’яті, уламків традицій, уламків сімейних історій, з яких і складаємося ми — як особистості і як народ. «Мозаїка памʼяті» – це не тільки про втрату, а й про збирання з уламків, про спробу віднайти сенс і зшити минуле з теперішнім, це і про пам’ять, і про образ, який формується з дрібних частинок досвіду.

Окрім того, у головній залі павільйону на відвідувачів фестивалю очікує кураторська експозиція ФРОНТМЕНИ:ОПРИСУТНЕННЯ. Шість широкоформатних графічних полотен, на яких в стилістиці аутентичного козацького скоропису буде оприявлено імена понад тисячі культурних діячів і діячок, що захищають Україну в лавах сил безпеки і оборони. ОПРИСУТНЕННЯ – це акт вдячності та цехової солідарності, мета якого збільшити видимість українських митців, літераторів, музикантів, істориків, музейників, акторів, кураторів та інших представників культурної спільноти, які стали на захист нашої країни та культури.

Документування та моніторинг культурних діячів у війську є одним із сталих напрямків роботи спільноти ФРОНТМЕНИ, разом із командами платформи памʼяті Меморіал та проєктом Недописані організаторам вдалося зібрати та верифікувати понад тисячу імен, що будуть закарбовані на виставкових полотнах. Авторкою ідеї ОПРИСУТНЕННЯ виступила засновниця проєкту ФРОНТМЕНИ та кураторка павільйону Анаід Агаджанова, художнє втілення розробила ілюстраторка Аліна Полєшко, а один з візуальних елементів власноруч намалював письменник і ветеран Олександр Терен.

Контекст

У межах програми також відбудеться низка публічних дискусій та обговорень комбатантської літератури у професійному вимірі за участі найактивніших та ідейних дієвців сфери, які будуть цікаві як авторам-початківцям та гравцям видавничої галузі, так і широкому колу любителів книг.

Подія-відкриття від Читомо: “Ветеранська література: головний вимір сучасного українського письменства”. Учасники: Ростислав Семків, очільник видавництва Смолоскип, літературознавець; Анастасія Герасимова – літературна оглядачка, арт-критикиня; Валентина Комар, книжкова блогерка, авторка каналів in book we trust; модеруватиме подію Анатолій Дністровий – письменник, художник, член Українського ПЕН, військовослужбовець. (24 квітня, 17-00, великий зал)

Мальописи воєнного часу – мистецтво графічної оповіді як інструмент документування реальності. Оглядова лекція від амбасадора українських мальописів, очільника видавництва UA Comix та 333 Богдана Кордоби. Від початку своєї історії український мальопис незмінно документує хроніки загарбницької війни Росії проти України та є важливим елементом документування воєнних злочинів Росії та містком комунікації зі світом. Описати неописуване та зобразити невідтворюване – таким є одне із завдань сучасного українського мальопису. У нас не виникає питання «Хто він, український супергерой?», бо ми бачимо його втілення у воїнах ЗСУ. Та як, зрештою, варто зображати цього героя? Історії успішних операцій, сцени бойових зіткнень, спогади про мирне життя – в такому калейдоскопі потенційних сюжетів легко загубити відповідь на просте питання: а яку історію ми хочемо розповісти? (24 квітня, малий зал 17-00)

Огляд новинок комбатантської літератури – теми, тренди і перспективи. Військові пишуть не тільки про війну. Вони пишуть книжки для дітей, історичні романи, фентезі, горори, детективи, поезію. У війську наразі сотні митців, і ми запрошуємо читачів дізнатися про нові імена і назви та обрати книгу собі до душі. Учасники: Ганна Скоріна, Ірина Білоцерковська, Марина Рябченко, модератор – Ілля Рудійко. (26 квітня, 12-00, великий зал)

“Незламні читачі: книжкові досвіди у війську”. Чи можливо читати у війську? Як змінюються книжкові вподобання? Як читання може стати помічним у подоланні травматичних досвідів війни та книжкові рекомендації зі строю. Про це у форматі пабліктоку спілкуватимуться гості подкасту Nezlamni readers – Костянтин Вальде Ульянов, військовослужбовець, тренер з ножового і паличного бою, прикладного фехтування та психологічної підготовки, автор книг «Броньований розум», «Храм», «Право сильного», Катерина Галушка – бойова медикиня добровольчого батальйону Госпітальєри та учасник бойових дій, військовослужбовець, координатор ініціативи Книга на фронт Андрій Овчарук. (27 квітня, 12-00, великий зал) а також події створені спільно з платформою памʼяті Меморіал:

Як пам’ять перетворюється на дію? Розмова про акції та події, публічні простори чи нові меморіали — що стає найсильнішим способом вшанування? Обговорення нових підходів до культури пам’яті з тими, хто її творить. Учасники події:

Антоніна Люлька, співзасновниця Книгарні “Герої” на честь Миколи Рачка; Назар Грабар, ветеран, співзасновник Фонду імені Іллі Грабара; Дмитро Костюминський, військовослужбовець, учасник “Культурного десанту”, автор меморіалу “Посадка. Дерево пам’яті” у Запоріжжі. Модеруватиме подію очільниця платформи Меморіал – Гаяне Авакян. (25 квітня, 17-00, великий зал)

Післямова посмертних видань – що ми насправді шукаємо в посмертних книгах — голос автора чи спогади тих, хто його любив? Як обрати, що публікувати, а що залишити приватним? Тетяна Трощинська, журналістка, лауреатка премії імені Георгія Гонгадзе, авторка подкасту про життя із втратою “Любов не минає” запрошує до розмови тих, хто упорядковує й видає книги полеглих героїв. Ольга Чернілевська, мати полеглого героя Іллі Чернілевського, упорядниця посмертного видання “Я птах між тенет…”, журналіст Олександр Ковальов, популяризатор творчої спадщини Артема Довгополого та його книги “Я став би корінням”, Дарка Бабіч, донька полеглого героя Гліба Бабіча, посмертно перевидала оновлену та доповнену збірку батька “Вірші та пісні. Спогади друзів” та Гандзя Морозова, виконавча директорка Фонду імені Максима Кривцова. (27 квітня, 18-00)

Події напрямку “Взаємодія” будуть цікаві та корисні військовим і ветеранам, які шукають для себе нові інструменти та можливості продовжувати творчу діяльність під час військової служби та після. Серед таких: Як створюється перший в Україні Театр Ветеранів? QA-cесії із видавцями воєнліту – Ірина Білоцерковською, комерційною директоркою видавництва “Білка” та Богданом Кордобою, на яких автори-початківці зможуть поставити питання щодо співпраці із видавцями та отримати поради від професіоналів. Презентація «Фотостудії 72» від фотографа і ветерана Валентина Кузана, майстер-клас «Письменництво як терапія» з Олегом Гавришем (Казки баби Гавришихи) та Андрієм Кириченко («Мисливці за градами», «Гільзи в кишені» та інші події.

Також упродовж всіх днів фестивалю у павільйоні ФРОНТМЕНИ працюватиме точка збору ініціативи Книга на фронт і тематична вітрина комбатанської літератури від Книгарні Є, де відвідувачі зможуть ознайомитись з найповнішою добіркою книг, створених нашими захисниками та захисницями.

Виставкова та театральна програми реалізується за підтримки Фундації ЗMIN. Партнери павільйону: видавництво Білка, платформа Меморіал, Культурні сили, Книгарня Є, Читомо.

Вхід на всі події фестивалю – вільний.

Детальна програма незабаром буде доступна на сайті фестивалю https://book.vdng.ua/

запрошуємо слідкувати за нашими подіями та проєктами у Instagram: https://www.instagram.com/frontmen.media

та в телеграм-каналі з новинами про культурних діячів у війську https://t.me/culture_war_ukraine

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