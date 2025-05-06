Мистецтво в дії: ведуча ICTV2 Юлія Зорій стала модераторкою лекції від Павла Гудімова на Ukrainian Design and Innovation Week

З 28 квітня по 4 травня 2025 року Київ став епіцентром ідей — четвертий сезон Ukrainian Design and Innovation Week (UDIW) зібрав безпрецедентну кількість відвідувачів, партнерів і креаторів, створивши потужну синергію між дизайном, мистецтвом та інноваціями. Долучилась до цієї масштабної події й телеведуча програми “Ранок у великому місті” на телеканалі ICTV2 Юлія Зорій. Вона стала модераторкою лекції “Мистецтво в дії” від Павла Гудімова – куратора, колекціонера, музиканта та засновника арт-центру “Я Галерея”, яка вже 15 років формує сучасну українську арт-сцену. Розмова пройшла в Лекторії Мистецького Арсеналу на DESIGN HALL.

Юлія та Павло поговорили про сучасне мистецтво, його роль у суспільстві, культуру як інструмент змін і проєкти, що формують обличчя міст.

“На мою думку, культура загалом і мистецтво зокрема, стає все більше і більше ініціатором змін, провокатором діалогу, інструментом осмислення реальності. Під час лекції Павла Гудімова, яку я із задоволенням модерувала, ми говорили не лише про мистецтво як естетику, але й про мистецтво як практику впливу, практику змін. Як воно формує ідентичність, обʼєднує, ставить складні питання, пропонує задуматися. На лекції Павло ділився своїми роздумами і досвідом у кількох площинах«мистецтво під час повномасштабної війни; мистецтво і освіта; публічний простір і мистецтво» і кількість запитань слухачів і їх залученість до діалогу, свідчило про те, що це дійсно актуальні і важливі теми”, – каже телеведуча Юлія Зорій.

Флагманською подією цьогоріч став DESIGN HALL у Мистецькому Арсеналі, який вперше постає не як маркет, а як велика експозиція сучасного дизайну — емоційний простір, що об’єднав 130 брендів, 4000 м² інсталяцій і понад 10 000 глядачів. Тут дизайн звучав голосом майбутнього, а кожен об’єкт виступив одночасно естетичним висловлюванням та ідеєю, яку можна прожити. Цього року DESIGN HALL доповнився масштабним лекторієм із чотирма тематичними блоками, які об’єднали провідних фахівців дизайну, архітектури та сучасного мистецтва.

«Це був прорив, про який ми навіть не сміли мріяти. Люди приходили до самого кінця, учасники — щасливі, багато хто повністю розпродав свої експозиції. Атмосфера, енергетика, кількість і якість публіки — все це стало для нас справжнім благословенням. Ми щасливі будувати спільноту навколо дизайну, яка надихає, підтримує і вже сьогодні формує нову культуру майбутнього», — діляться враженнями організатори, Анатолій та Катерина Росковшенко.

Понад 40 подій по всьому місту створили мережу знань, практики й натхнення: від воркшопу з перевірки міської доступності на візку до майстер-класу мозаїки від художника Андрія Дудченко, від затишного чаювання з кримськотатарською парвардою до лекцій у КНУДТ і КНУБА, воркшопів з переробки пластику, відкриття шоурумів та знайомства з новими урбаністичними сенсами.

Особливе місце у програмі посіла ініціатива «Цікаві локації міста Києва», що перетворила столицю на живу мапу творчості — з понад 30 галереями, кав’ярнями, барами, майстернями та шоурумами, які стали частиною UDIW.

Сезон 2025 — це демонстрація того, що український дизайн — сильний, вкорінений у контексті й готовий до діалогу зі світом.