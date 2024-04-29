«Ми були рекрутами: історія, про тих, хто пройшов пекло». Документальний фільм про бійців легендарної Третьої окремої штурмової бригади

З 2 травня в національний прокат виходить документальна стрічка від відомого українського режисера Любомира Левицького, що створив такі фільми як: «Тіні незабутих предків», «Follow me» та «Штольня».

В центрі сюжету стрічки – військовослужбовець на позивний “Журналіст”, який замість того, щоб описувати історичні події для ЗМІ, вирішує стати їхньою частиною та доєднатися до вирішальної битви.

Глядачі матимуть можливість почути історії безпосередньо від учасників подій, оскільки актори фільму – це справжні військовослужбовці бригади. Їхні розповіді розкажуть нам більше, ніж будь-які репортажі, допомагаючи кожному глядачеві зрозуміти значення справжньої відваги та самовідданості.

«Ця робота для мене – це фільм-послання, фільм-мотивація та фільм-маніфест майбутнім рекрутам, а також світовій аудиторії, щоб вони могли зрозуміти, які вони – справжні герої сьогоднішніх днів. У своїх інтерв’ю наш герой розкриває бійців не тільки як професійних військових, а і як звичайних людей, філософів, просто хлопців, які мають мрії про сім’ю та мирне життя у своїй країні», – розповідає Любомир Левицький.

«Ми були рекрутами» – це не просто фільм.

Це щира та емоційна розповідь про звичайних людей, які стали героями, вона висвітлює історії про мужність, дружбу та самопожертву. Цей фільм – це запрошення приєднатися до історії, до боротьби за кожен день, за кожен момент життя.

З 2-го травня фільм доступний для перегляду в усіх мережах кінотеатрів.