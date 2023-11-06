Медик, військовий, вчитель, комунальник: назвали переможців Всеукраїнської премії Тато року 2023

5 листопада в Києві пройшла церемонія нагородження Всеукраїнської премії Тато року 2023. Українським татусям, які захищають країну на фронті та дбають про безпеку в тилу, вручили почесну відзнаку.

Нагороджували чоловіків різних професій у 8 категоріях – військових, волонтерів, медиків, діячів культури та багато інших, а всього участь у голосуванні взяло понад 70 кандидатів із різних сфер життя. Кандидатів номінували самі українці.

Ведучими заходу стали Оля Цибульська та Вадим Карп‘як. Ведучий ICTV та національного марафону «Єдині новини» і сам батько трьох дітей.

«Премія «Тато року» звертає увагу на те, наскільки значуща роль кожної професії. Ще вчора більшість наших військових – це медики, вчителі, режисери, будівельники, оператори, менеджери, юристи, артисти – люди різних професій. Сьогодні – це воїни, що об’єдналися задля захисту великої української родини”, – каже ведучий Вадим Карп‘як.

Нагорода з‘явилася в Україні ще до великої війни, але тепер вона як ніколи актуальна, вважають засновники.

«Цією пермією ми звертаємо увагу на те, що формується архетип тата-чоловіка-захисника. Він приклад мужності, помноженої на гуманність. Наші татусі-переможці – приклад для багатьох чоловіків у нашій країні та за кордоном. І наша премія – це подяка, власне кажучи, і ми хочемо звернути на це увагу і подякувати чоловікам», – каже Інна Гелетюк, засновниця премії “Тато року”, генеральна директорка холдингу “ЕдіМедіа УКРАЇНА”

Відзнаку тато року у категорії “Тато медик” отримав фельдшер, а нині доброволецьць Гліб Бітюков.

Дмитро Вівчарюк, актор театру і кіно, який до війни знімався у кіно та серіалах, зокрема серіалі “Козаки. Абсолютно брехлива історія” та фільмі “Довбуш”, став переможцем номінації “Тато-діяч культури”. Андрій Бевзо, тато двох доньок, який добровольцем пішов захищати країну з початку повномасштабної війни, став переможцем у номінації “Тато військовий”. Кінорежисер Дмитро Авдєєв, відомий своєю роботою над фільмом «Дорога додому» став переможцем у категорії “Тато волонтер”. У цій номінації “Тато-бізнесмен” переміг меценат та волонтер Всеволод Кожемяко.





















Медик, військовий, вчитель, комунальник: назвали переможців Всеукраїнської премії Тато року 2023 / 11 фотографій

Перемогу у номінації “Тато-комунальник” здобув киянин Іван Паламарчук. Найкращим татом у категорії “Тато-освітянин” став Володимир Алєксєєв – вчитель, який зараз у складі спеціального підрозділу групи ударних БпЛА захищає Україну.

Переможецем номінації “Тато-інфлюенсер” став Анатолій Анатоліч, популярний шоумен, радіо- та телеведучий, а ще батько трьох дітей.