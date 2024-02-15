«Бачення метелика», «Позивний «Бандерас» та документальні премʼєри: телеканал ICTV2 презентує добірку фільмів до 20 і 24 лютого

Цьогоріч Україна переживає дві важкі річниці неповоротних подій своєї історії – 10-ті роковини кривавих подій на Майдані часів Революції Гідності та 2-гу річницю з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Щоб вшанувати пам’ять бійців за мир та згадати їхні подвиги, телеканал ICTV2 підготував спецефір. Глядачам покажуть одразу 4 телепрем’єри українського кінематографу: воєнну драму «Бачення метелика», стрічку «Позивний “Бандерас” та дві серії документального проєкту «Бойові родини» про українські Повітряні Сили. Також глядачі зможуть переглянути видатний байопік «Темні часи». Дивіться кіно з героїчним характером та заряджайтеся силою серед своїх!



“20-ті числа лютого – дуже бентежний для кожного українця період через високу концентрацію драматичних подій. До всього – це час, коли варто трошки зупинитися, щоб спробувати зрозуміти, що з нами відбувається та куди ми йдемо далі. Впевнені, наша добірка фільмів допоможе нашому глядачу пройти цей непростий час та знайти сили, щоб жити та боротися далі”, – каже маркетинг-директорка каналів ICTV та ICTV2 Поліна Толмачова.

У вівторок, 20 лютого, до Дня Героїв Небесної Сотні канал покаже прем’єру воєнної драми «Бачення метелика» режисера Максима Наконечного. Фільм, який вже голосно прозвучав на міжнародну аудиторію, вперше вийде на українському телебаченні. Стрічка має 9 кінопризів та 24 номінації і вперше була представлена на Канському фестивалі у травні 2022-го.

Події відбуваються 2017 року. Головна героїня, аеророзвідниця Ліля з позивним Метелик, потрапляє у російський полон. Згодом вона повертається і дізнається, що вагітна… Ліля опиняється перед складним вибором. Їй доведеться пережити осуд людей, знайти своє місце, перезавантажити життя і стосунки. Чи впорається тендітна дівчина з жорстокими викликами?

Головні ролі виконали молоді актори Ріта Бурковська і Любомир Валівоць. Також у фільмі знімалися зірки і волонтери: Наталія Ворожбит, Мирослав Гай, Роман Сініцин, Катя Приймак та ін.

Початок показу – о 21:40.

Ефір 24 лютого, у другу річницю початку повномасштабного вторгнення, розпочнуть премʼєри документальних стрічок. О 7:45 і 8:20 покажуть нові серії документального проєкту «Бойові родини» – «Захисники неба» і «Спокійно, працює ППО».

Документальний серіал розповідає про війська – морську піхоту, десантно-штурмові війська, піхоту і артилерію – крізь історії і вчинки справжніх сучасних героїв.

Дві прем’єрні серії розкажуть про Повітряні Сили, роботу NASAMS і PATRIOT. Глядачі дізнаються імена тих героїв сучасності, які брали найактивнішу участь у захисті українського неба. Серед консультантів – командувач ПС ЗСУ, генерал-лейтенант Микола Олещук та полковник ЗСУ Юрій Ігнат.

Продовжить спецефір о 18:00 воєнний детектив «Позивний «Бандерас» режисера Зази Буадзе. Сюжет розповідає про Донбас у 2014 році: група розвідників намагається знешкодити ворожих підривників. Головний герой – керівник підрозділу Антон Саєнко, з позивним Бандерас, потрапляє у рідні місця, що ускладнює його роботу…

Перед фільмуванням актори пройшли спеціальну військову підготовку, а в епізодах знялися справжні військові. Фільм має премію «Золота Дзиґа» в номінації «Найкращий монтаж» і номінацію на премію глядацьких симпатій.

Доповнить показ українського кіно історичний байопік «Темні часи» британського режисера Джо Райта. Історія, в яку потрапила Британія, нагадує сучасну боротьбу України проти російської навали.

Стрічка перенесе глядачів у Британію у 1940 рік, коли керівництво країни мало намір домовитись з Гітлером, що погрожував Європі. Але завдяки новообраному прем’єр-міністру Вінстону Черчиллю країна різко змінила курс і дала відсіч фашистській Германії.

У головних ролях Ґері Олдмен, Крістін Скотт-Томас, Бен Мендельсон та ін.

Початок показу – о 20:05.

Не пропустіть премʼєри 20 і 24 лютого – дивіться українське кіно на ICTV2 серед своїх.