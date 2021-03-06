ТОП-7 фільмів Квентіна Тарантіно

Квентін Тарантіно – улюблений режисер мільйонів кіноманів по всьому світу завдяки своєму унікальному стилю. Кожен з нас бачив, як мінімум, один його фільм, що залишив незабутні враження від перегляду. А оскільки З 8 по 11 березня на ICTV стартує вечірній кінопоказ шедеврів цього легендарного режисера, пропонуємо разом пригадати найкращі з них.

«Скажені пси» (1992)

Це перша робота Квентіна Тарантіно, яка й дала початок його фірмовому стилю та принесла режисеру перші престижні нагороди.

За сюжетом, група бандитів після невдалого пограбування збирається на складі. Хоча їм і вдалося викрасти коштовності, двоє напарників загинули, а іншого підозрюють в зраді. Чекаючи свого ватажка, бандити намагаються з’ясувати хто ж саме так міг вчинити.

В головних ролях знялися: Тім Рот, Стів Бушемі, Кріс Пенн, Майк Медсен, Гарві Кейтель, Квентін Тарантіно, Кірк Балц, Едвард Банкер. До речі, Тарантіно досить ретельно підбирав акторів на кожну роль. Навіть Джордж Клуні, Девід Духовни та Семюел Л. Джексон отримали відмову. Проте останній настільки вразив Квентіна, що запросив його в свою наступну стрічку «Кримінальне чтиво».

«Кримінальне чтиво» (1994)

Безперечно наш ТОП найкращих фільмів Тарантіно не може обійтися без «Кримінального чтива», адже саме ця стрічка зробила режисера легендарним. Крім того, це єдиний його фільм, який постійно перебуває в першій десятці списку найкращих 250-ти фільмів на сайті IMDb.

Що ж саме робить його настільки вдалим та улюбленим?

Це новаторський підхід, непередбачуваність сюжету, епічні діалоги та монологи головних героїв, які поступово зводять нанівець їхні негативні сторони, легендарний танець Уми Турман і Джона Траволти та й загалом висока концентрація суперзірок у фільмі. Крім вищезгаданих акторів, в «Кримінальному чтиві» знялися Брюс Вілліс, Семюел Джексон, Тім Рот і сам Квентін Тарантіно у камео.

«Вбити Білла» (2003)

Це історія про помсту Нареченої, яку зрадили і намагались вбити на її власному ж весіллі.

Голова героїня Беатрікс Кіддо, або ж «Чорна Мамба» (Ума Турман) дізнаючись про вагітність, вирішує зав’язати зі своїм минулим. За це бос намагається її вбити, проте Беатрікс вижила і задумала помститися всім, хто брав в цьому участь і, в кінцевому результаті, вбити Білла.

У фільмі застосовано всі фірмові фішки Тарантіно: яскраві персонажі, шикарні діалоги та безліч відсилок. Їх тут настільки багато, що вам доведеться переглядати «Вбити Білла» не один раз. І кожен новий перегляд буде цікавим та неповторним.

Вирізняється фільм ще й доволі жорстокими бойовими сценами, витриманими в кращих традиціях азіатського самурайського кіно і фільмів про кунг-фу. Цікаво, що тут взагалі не використовувались комп’ютерні спецефекти. Навіть кров розбризкували за допомогою презервативів з імітацією крові. А за два фільми її пролилося чимало – понад 1700 літрів бутафорської крові!



Дивіться фільм «Вбити Білла» в понеділок, 8 березня, о 23:25 на ICTV.

«Вбити Білла-2» (2004)

Продовження фільму «Вбити Білла» з Умою Турман в головній ролі. В першій частині Наречена поквиталася з двома учасниками загону «Смертоносних гадюк», але на черзі залишається ще троє.

Другу частину краще не дивитися окремо від попередньої, адже сюжетна лінія «Вбити Білла-2» продовжується з того місця, де зупинились в першій частині. Крім того, тут більш насичено розвиваються події, а відсилки в минуле героїв якнайкраще розкривають всі можливі недорозуміння, які могли виникнути у вас при перегляді «Вбити Білла».

«Вбити Білла-2» зовсім не поступається попередньому фільму за динамікою та колоритом. Проте тут менше сцен з кров’ю, більше драматизму та глибоких діалогів і, звісно ж, ефектне досягнення головної цілі Беатрікс Кіддо.

Дивіться фільм «Вбити Білла» в понеділок, 8 березня, о 01:25 на ICTV.

«Джанго вільний» (2012)

Тарантіно створив «Джанго вільний» під враженнями від італійського вестерну «Джанго», який зняв Серджо Корбуччі в 60-х роках. Фільм відомий надмірною жорстокістю і навіть був заборонений в деяких країнах. Найбільш вражаюча сцена звідти показує, як ченцеві відрізають вухо і змушують його з’їсти.

У фільмі «Джанго» головний герой прямує в прикордонне містечко, аби помститися за свою кохану, яка померла від рук расиста майора Джексона. У своєму фільмі Тарантіно вирішив підняти питання рабства і зняти це в жанрі спагеті-вестерн (піджанр фільмів-вестернів, який зародився в Італії та був особливо популярним в 1960-1970-х роках).

Це ще один фільм, який зібрав безліч зірок світового кінематографу. Після багаточисельних проб, роль Джанго дісталась Джеймі Фоксу. До речі, Тарантіно писав сценарій під Вілла Сміта, але той відмовився від головної ролі.

Також яскраво зіграли у фільмі Леонардо ді Капріо та Крістоф Вальц, який підкорив своїм талантом не лише глядачів, а й кінокритиків. За роль доктора Кінга Шульца, актор забрав «Оскар», «Золотий глобус», «BAFTA» та інші престижні нагороди в номінації «Краща чоловіча роль другого плану». Свій «Оскар» вже вкотре отримав і Квентін Тарантіно за «Кращий сценарій».



Дивіться фільм «Джанго вільний» у вівторок, 9 березня, о 23:30 на ICTV.

«Мерзенна вісімка» (2015)

Успіх фільму «Джанго вільний» надихнув Тарантіно на роботу над ще одним вестерном «Мерзенна вісімка».

Події вестерну відбуваються через кілька років після закінчення Громадянської війни в США. Мисливець за головами – Джон Рут повинен передати в руки правосуддя спійману злочинницю, проте хуртовина змінює його плани. Вони змушені зупинитися в крамниці, де вже зібралася досить дивна компанія із сумнівною репутацією: темношкірий майор, шериф, генерал, мексиканець, шибеник та ковбой. Не всі вони видають себе за тих, ким є насправді. Це і є тією інтригою, яка так приковує увагу глядача до фільму і змушує чекати подальшого розвитку подій.

В цій стрічці Тарантіно закрив купу мерзотників в одній кімнаті, які розповідають свої історії, поступово починають ненавидіти та жорстоко розправлятися один з одним. Саме тут режисер і показав надзвичайно високу майстерність діалогів. Ви однозначно повинні переглянути цю стрічку хоча б заради них.



Дивіться фільм «Мерзенна вісімка» у середу, 10 березня, о 23:30 на ICTV.

«Безславні виродки» (2009)

В «Безславних виродках» Тарантіно представив альтернативну версію Другої світової війни та показав її з комедійної сторони неочікувано для всіх. Крім того, тут як завжди багато «тарантінівських» прийомів, зокрема, крові, агресії та злості.

Події розгортаються в окупованій Франції. На очах у Сюзанни Дрейфус від рук німецького полковника Ганса Ланда гине її сім’я. Дівчині дивом вдається врятуватися і втекти в Париж, де вона влаштовується на роботу в кінотеатр. В цей же час в Європі лейтенант Альдо Рейн збирає групу єврейських солдатів, які називають себе «Виродками». До них примикає таємний агент Бріджет фон Хаммерсмарк, що видає себе за актрису. Обидві сюжетні лінії перетинаються, коли диверсанти зустрічаються в кінотеатрі з Сюзанною, яка мріє помститися кривдникам…

В головних ролях: Бред Пітт, Майк Майерс, Елай Рот, Тіль Швайгер та австрійський актор Крістоф Вальц, який став справжнім відкриттям для світового кінематографу завдяки Квентіну Тарантіно. В світовому прокаті «Безславні виродки» зібрали понад 322 мільйона доларів, 8 номінацій на «Оскар» і лише одну перемогу, яку і отримала нова світова зірка – Крістоф Вальц за «Кращу чоловічу роль другого плану».



Дивіться фільм «Безславні виродки» в четвер, 11 березня, о 23:30 на ICTV.

Фото: IMDb

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