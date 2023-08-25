ZEN.COM: як працює сервіс

Послуги популярного європейського фінтех-проєкту ZEN.COM доступні українцям з липня 2023 року. За допомогою цього сервісу отримати кошти в Україні переказом з будь-якої країни стало ще простіше. В статті розповімо, як працює сервіс та в чому його сервісу.

Щоб скористатися зручним європейським сервісом, не потрібно збирати безліч документів чи йти до банку. Достатньо просто завантажити на смартфон спеціальний мобільний застосунок та зареєструватися в декілька кліків.

Використовувати застосунок ZEN.COM, щоб вигідно отримувати гроші, можуть усі — клієнти різних українських банків і власники грошових рахунків чи карток ZEN Mastercard®. Останні мають суттєву перевагу — їм доступний мультивалютний рахунок, що підтримує розрахунки в GBP, EUR, USD, PLN та ще у 25 інших валютах. Відкривається такий рахунок миттєво, тож отримати кошти з будь-якої країни світу можна відразу!

Для отримання коштів можна скористатися зручною для вас системою переказів:

ZEN Buddies;

SEPA;

PrivatMoney;

SWIFT.

Переваги кожної з них розглянемо детальніше.

ZEN Buddies

Ця система переказів використовується виключно між користувачами сервісу ZEN.COM і є найшвидшим способом отримати гроші на власний рахунок. Щоб відправити кошти іншій людині, достатньо вказати лише номер її телефону — все інше сервіс зробить автоматично.

Система переказів SEPA

Відомий засіб міжнародних переказів, що досі мав невеликий попит серед українських користувачів. Переказати кошти за допомогою SEPA можна лише в євро, до того ж не кожен український банк підтримує цю систему переказів. Швидко та вигідно відправляти кошти між рахунками за допомогою сервісу можна лише в Європейській економічній зоні.

PrivatMoney: вигідний і надійний

PrivatMoney через ZEN.COM — найпопулярніший спосіб отримання коштів з-за кордону серед українців. Завдяки співпраці ZEN.COM та ПриватБанку до 18 листопада 2023 року користувачі не сплачуватимуть комісію за здійснення переказів, тож надсилати та отримувати гроші стало ще вигідніше.

В Україні отримати кошти можна в євро, доларах або гривнях. Також планується найближчим часом розширити цей перелік, додавши до нього польські злоті. Для відправлення переказу потрібно вказати ПІБ одержувача та номер його картки чи рахунку. PrivatMoney через ZEN.COM — це просто, швидко та вигідно!

Система переказів SWIFT

Досить популярна в Україні система міжнародних переказів, особливістю якої є можливість самостійно вирішити, хто сплачуватиме комісію за переведення коштів:

одержувач — варто скористатися SWIFT OUR;

одержувач і відправник навпіл — віддайте перевагу SWIFT SHA.

Гроші зараховуються одразу та в будь-якій валюті: це швидко, вигідно та безпечно!

Більше інформації про роботу фінтех-проєкту ZEN.COM та мобільного застосунку можна отримати на сайті компанії.