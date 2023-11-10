10.11.2023 14:56
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НОВИНИ ICTV
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14:56/10 Листопада
Захищено: Як підготуватися заздалегідь у Чорній п’ятниці
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13:50/08 Листопада
У Рівному розпочав роботу реабілітаційний центр для поранених військових національної мережі RECOVERY
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17:13/07 Листопада
Ведуча ICTV Оксана Гутцайт візьме участь у презентації благодійного артпроєкту «Жили-були, живуть і будуть»