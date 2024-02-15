Як обрати натяжну стелю?

Натяжні стелі, неймовірно різноманітні за конструкцією та дизайном, сьогодні все частіше використовують для оформлення інтер’єру у приміщеннях різного призначення. В жодному випадку ви не будете в програші, замовивши монтаж натяжних стель професіоналам компанії Art Decor – справжнім експертам у своїй справі. Як обрати кращий матеріал стелі в спальні або на кухні? Які особливості монтажу та дизайну будуть доцільні для обраного стилю в оформленні інтер’єру?

Натяжні стелі для спальні

Для спальні не існує жодних обмежень у використанні матеріалу. У цьому приміщенні, залежно від загального стилю оформлення та власних уподобань, можна обрати натяжну стелю з тканини або ПВХ плівки, надати перевагу матеріалу з глянцевою, матовою, сатиновою поверхнею або комбінованому варіанту. Допускається можливість різних видів декору та конструкційних прийомів, застосування актуальних варіантів підсвічування натяжної стелі.

Головна вимога в такому разі – це застосування безпечних сертифікованих матеріалів, які завжди використовує компанія Арт Декор. Спальня – кімната, де ви проводите близько третини свого часу, отже, надзвичайно важливо, аби матеріал стелі не випаровував в повітря жодних токсичних речовин. На жаль, це не рідкість при застосуванні дешевої контрафактної продукції.

Дитяча кімната

На думку експертів, для кімнати малюка краще обрати натяжну стелю зі спеціальної, міцної, якісної та цілком безпечної тканини. Вони пояснюють такий підхід підвищеною міцністю матеріалу, який практично неможливо випадково пошкодити під час активних ігор.

Проте, якщо ви маєте намір облаштувати складну багаторівневу конструкцію, ви можете обрати сертифіковану ПВХ-плівку або навіть декілька видів такого матеріалу, що відрізняється текстурою або кольором.

Кухня

Кухня та інші приміщення з підвищеною вологістю повітря вимагають використання водостійких матеріалів, що можна протерти вологою губкою або помити водою. Натяжні стелі з тканини у просторі кухні – не надто вдале рішення. Кухонний чад, кіптява, а також – запахи їжі та висока вологість не залишають шансів для тривалого терміну експлуатації такої стелі.

Ванна кімната

Беручи до уваги високу вологість у санвузлі та ванній кімнаті, тут також використовують натяжні стелі з ПВХ плівки. Такий матеріал відмінно втримає воду у разі протікання з верхнього поверху, вбереже підлогу, стіни та меблі.