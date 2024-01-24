В International Business розповіли, як українцям за кордоном продовжити свій паспорт

Українці, які перебувають за межами України, можуть продовжити чи оновити свій закордонний паспорт у будь-якій дипломатичній чи консульській установі України. Для цього необхідно звернутися до установи особисто та подати такі документи:

заповнену заяву;

закордонний паспорт, строк дії якого необхідно продовжити або оновити;

копію сторінки з персональними даними закордонного паспорта.

Якщо власнику паспорта менше ніж 16 років, потрібні такі документи:

заповнена представником дитини заява;

закордонний паспорт, строк дії якого необхідно продовжити або оновити;

копія сторінки з персональними даними закордонного паспорта;

свідоцтво про народження дитини.

Заява про продовження строку дії паспорта може бути подана до закінчення строку дії паспорта, але не раніше, ніж за два місяці до дати закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон.

Процедура продовження чи оновлення закордонного паспорта зазвичай займає один робочий день.

Ось покрокова інструкція, як продовжити чи оновити закордонний паспорт українцям, які перебувають за кордоном:

Знайдіть найближчу до вас дипломатичну чи консульську установу України.

Відвідайте установу особисто.

Заповніть заяву про продовження чи оновлення закордонного паспорта.

Подайте разом із заявою необхідні документи.

Заплатіть консульський збір.

Отримайте новий закордонний паспорт.

Що робити, якщо закордонний паспорт загубився або вкрадений?

Якщо ваш закордонний паспорт загубився або вкрадений, ви повинні якомога швидше повідомити про це в найближчу до вас дипломатичну чи консульську установу України. Для цього необхідно подати заяву про втрату або крадіжку закордонного паспорта. У заяві необхідно вказати всі дані вашого закордонного паспорта, а також обставини його втрати або крадіжки.

Після подання заяви вам буде виданий тимчасовий документ, який дозволить вам виїхати з країни. Тимчасовий документ буде дійсний протягом одного місяця.

Що робити, якщо в закордонному паспорті є помилки?

Якщо в вашому закордонному паспорті є помилки, ви повинні якомога швидше звернутися до дипломатичної чи консульської установи України для його заміни. Для цього необхідно подати такі документи:

заповнену заяву;

закордонний паспорт, у якому є помилки;

копію сторінки з персональними даними закордонного паспорта;

документи, що підтверджують правильність внесених змін.

Перед українцями, які перебувають за кордоном гостро стоїть питання легалізації. Нагадуємо, що громадянам України з біометричними паспортами дозволяється перебувати на території Євросоюзу до 90 днів протягом 180-денного періоду. Для збільшення цього терміну потрібно оформити посвідку на тимчасове проживання або отримати друге громадянство. Міграційна компанія International Business допомагає отримати всі необхідні документи та легалізувати своє перебування за кордоном.