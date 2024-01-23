Український бренд HARVEST: як створюються ексклюзивний одяг та аксесуари

Україна багата не лише на історію та культурну спадщину, а й на талановитих дизайнерів, які створюють унікальні бренди. Один із таких яскравих представників – український виробник одягу та аксесуарів HARVEST. Давайте поринемо у світ цього українського бренду, розглянемо його історію, філософію та відмінні риси продукції, що випускається.

Історія та філософія

Бренд HARVEST був заснований в Україні з метою поєднати високу якість, стиль та унікальний дизайн. Історія бренду почалася з ідеї створити не просто одяг, а справжній спосіб життя. Філософія HARVEST укорінена у прагненні до гармонії з природою, уваги до деталей та індивідуальності.

Розпочавши свій шлях із виробництва функціональних та надійних аксесуарів у 2015 році, вже у 2021-2022 роках компанія випустила свої перші колекції чоловічого жіночого та дитячого одягу.

Основна концепція бренду – синергія функціональності, практичності, дизайну та раціонального використання якісних матеріалів, що перевершують свої аналоги на українському ринку.

Процес створення продукції

Процес створення продукції HARVEST – це ретельне поєднання традицій та інновацій. Кожна річ проходить через кілька етапів, починаючи з ретельного відбору матеріалів. Від натуральних тканин до інноваційних технологій – HARVEST прагне екологічної стійкості та комфорту. Дизайнери бренду стежать за останніми тенденціями моди, зберігаючи при цьому унікальність і авторський почерк.

Зазначимо і увагу виробника до деталей – від вибору надміцних ниток, тканин та екошкіри до надійної японської фурнітури для своєї продукції. Всі елементи аксесуарів та одягу розраховані на довговічність та функціональність, комфорт використання та практичність. Як результат – гарантія, яку виробник дає на свою продукцію, на строк від шести місяців.

Що входить до асортименту бренду

На даний момент в каталог виробника входять сумки HARVEST та рюкзаки для чоловіків, жінок та дітей, а також унісекс моделі.

Також під брендом HARVEST на українському ринку продається широкий асортимент аксесуарів для чоловіків та жінок – від ременів до чохлів для гаджетів.

Нарешті, це чоловічий, жіночий та дитячий одяг, від футболок і худі до костюмів, курток і жилеток.

Бажаєте дізнатися більше?

Якщо ви хочете більше дізнатися про історію українського бренду, ознайомитися з асортиментом одягу та аксесуарів, ви можете відвідати офіційний сайт виробника чи один із брендових магазинів у п’яти містах України, включаючи Київ.