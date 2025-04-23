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Головна / Що таке інтернет-еквайринг / 23.04.2025 11:28
23.04.2025 11:28
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Що таке інтернет-еквайринг

Що таке інтернет-еквайрингФото: Pexels

У сучасному цифровому світі, де онлайн-платежі стають все більш популярними, інтернет-еквайринг став необхідністю для бізнесів, що мають інтернет-продажі. Це технологічне рішення дозволяє підприємцям зручно приймати оплату за товари та послуги онлайн по всьому світу. Дізнаймось, як саме працює інтернет-еквайринг та як вибрати надійного провайдера онлайн-платежів.

Поняття інтернет-еквайрингу

Інтернет-еквайринг — це система приймання безготівкових платежів з банківських карток, що здійснюються через вебсайти або мобільні застосунки. Цей метод дозволяє підприємцям приймати оплату за товари та послуги без потреби у фізичних платіжних терміналах.

Завдяки інтернет-еквайрингу сплачувати онлайн можуть не лише власники пластикових карток, а й користувачі віртуальних карток або електронних гаманців. Таке рішення розширює можливості онлайн-торгівлі, роблячи оплату доступною для ширшої аудиторії — платіж можливий з будь-якого пристрою та у будь-який час.

Як реалізуються онлайн-оплати

Загальний процес онлайн-оплати за допомогою інтернет-еквайрингу включає кілька етапів:

  1. Вибір товару або послуги покупцем — на сайті або в застосунку.
  2. Оформлення покупки та вибір методу оплати — банківська картка, електронний гаманець тощо.
  3. Перенаправлення покупця на платіжну сторінку — для введення даних картки або вибору іншого способу оплати.
  4. Процесинг платежу — платіжний шлюз перевіряє дані, здійснює авторизацію та передає запит на оплату в банк.
  5. Завершення транзакції — якщо транзакція успішна, відбувається списання грошей з рахунку покупця та їхнє зарахування на рахунок продавця.

Як обрати постачальника еквайрингових послуг

Вибір надійного провайдера онлайн-оплат — це ключовий фактор для забезпечення ефективної роботи вашого бізнесу в інтернеті. Від цього залежить швидкість обробки онлайн-платежів, рівень безпеки та зручність користування.

Ось на що слід звернути увагу при виборі постачальника послуг:

  • Безпека. Провайдер повинен дотримуватись міжнародних стандартів безпеки, щоб забезпечити захист платіжних даних клієнтів.
  • Широкий вибір платіжних інструментів. Чим більше різних методів оплати пропонує провайдер, тим менше у вас буде покинутих кошиків і більше продажів.
  • Простота інтеграції. Чим легше та швидше можна налаштувати систему, тим швидше ви зможете почати приймати онлайн-платежі.

Якщо ви шукаєте надійного провайдера онлайн-платежів, зверніть увагу на iPay.ua. Компанія є лідером у сфері інтернет-еквайрингу в Україні та має багаторічний досвід на ринку. iPay.ua пропонує просту інтеграцію без зайвих налаштувань, гарантує високий рівень безпеки за стандартом PCI DSS та підтримує різноманітні методи оплати, включно з популярними Google Pay та Apple Pay.

Крім того, платформа відома серед українських користувачів як зручний сервіс для онлайн-оплат — на сайті https://www.ipay.ua/ можна легко та без реєстрації оплатити будь-які послуги або переказати кошти в пару кліків.

23.04.2025 11:28

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