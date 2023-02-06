Що Motozilla обов’язково радить оглядати перед купівлею б/у мотоцикла або скутера

Мотоцикли, як і автомобілі, є ходовим товаром на вторинному ринку, оскільки, хоч би як хотілося придбати класний мотоцикл, вартість нового настільки захмарна, що дозволити собі мрію може далеко не кожен, стверджують у компанії Мотозілла, а вторинний ринок надає значно більше можливостей.

Яким би не був мотоцикл, так виходить, що в першу чергу людина звертає увагу на її зовнішній вигляд. І якщо він залишає бажати кращого, то і про весь мотоцикл складається не найкраще враження.

З іншого боку, зовнішній вигляд не говорить про те, що сам мотоцикл у поганому чи хорошому стані, а тому перед можливою покупкою людина має звернути увагу на ряд важливих елементів, які скажуть про мотоцикл набагато більше, ніж його зовнішній вигляд.

Перед покупкою мотоцикла обов’язково потрібно перевірити наступне.

Стан номера рами. Шукати його потрібно на чашці кермового штока. Важливо, щоб він був рівним та чітким, бо якщо є якісь дефекти або сам плаваючий номер, то велика ймовірність, що з мотоциклом не все чисто. Також номер варто сфотографувати та провести всі необхідні перевірки.

Шукати його потрібно на чашці кермового штока. Важливо, щоб він був рівним та чітким, бо якщо є якісь дефекти або сам плаваючий номер, то велика ймовірність, що з мотоциклом не все чисто. Також номер варто сфотографувати та провести всі необхідні перевірки. Відповідність даних мотоцикла та власника за документами. Той самий номер рами має бути однаковим і в документах на мотоцикл, а самі документи повинні підтверджувати особу власника. Якщо власник відмовляється пред’являти документи, краще відмовитися від співпраці, бо це свідчить про наявність проблем.

Той самий номер рами має бути однаковим і в документах на мотоцикл, а самі документи повинні підтверджувати особу власника. Якщо власник відмовляється пред’являти документи, краще відмовитися від співпраці, бо це свідчить про наявність проблем. Компресію рухових циліндрів. Її перевірка повинна показати значення в межах зазначеної виробником норми, інакше можна з упевненістю стверджувати, що у циліндропоршневій групі є суттєві несправності.

Її перевірка повинна показати значення в межах зазначеної виробником норми, інакше можна з упевненістю стверджувати, що у циліндропоршневій групі є суттєві несправності. Стан свічок. Мається на увазі як в цілому, так і окремо колір самих електродів, адже останні легко можуть вказати на стан паливної суміші та інші проблеми, якщо вони є.

Мається на увазі як в цілому, так і окремо колір самих електродів, адже останні легко можуть вказати на стан паливної суміші та інші проблеми, якщо вони є. Наявність олійних потоків . Їх в ідеалі не повинно бути взагалі, зокрема у двигуні, а тому для огляду краще запастись ліхтариком та ретельно все вивчити. Підтікань у принципі не повинно бути ніяких, адже, незважаючи на те, що вони некритичні, певні проблеми та витрати запчастин до скутера це принесе.

. Їх в ідеалі не повинно бути взагалі, зокрема у двигуні, а тому для огляду краще запастись ліхтариком та ретельно все вивчити. Підтікань у принципі не повинно бути ніяких, адже, незважаючи на те, що вони некритичні, певні проблеми та витрати запчастин до скутера це принесе. Наявність сторонніх шумів із двигуна , яких також не повинно бути. Під час роботи двигуна, незалежно від обертів, не повинно бути якихось дзвінких металевих звуків та інших шумів, які так чи інакше будуть говорити про наявність наявної чи майбутньої несправності.

, яких також не повинно бути. Під час роботи двигуна, незалежно від обертів, не повинно бути якихось дзвінких металевих звуків та інших шумів, які так чи інакше будуть говорити про наявність наявної чи майбутньої несправності. Рівні всіх рідин. Це хоч і не машина, але всі технічні рідини мають бути на певному рівні, а тому їхня перевірка перед покупкою також є обов’язковою. Вона не дозволяє повністю оцінити картину, але виключати її не можна.

Це хоч і не машина, але всі технічні рідини мають бути на певному рівні, а тому їхня перевірка перед покупкою також є обов’язковою. Вона не дозволяє повністю оцінити картину, але виключати її не можна. Тиск у системі мастила. В оптимальному положенні контрольна лампа, що відповідає за тиск, повинна гаснути відразу після запуску двигуна і не вмикатися на холостих обертах. Звичайно, краще перевірити рівень тиску відповідним приладом, але це додаткові дії та й сам прилад потрібно десь взяти.

В оптимальному положенні контрольна лампа, що відповідає за тиск, повинна гаснути відразу після запуску двигуна і не вмикатися на холостих обертах. Звичайно, краще перевірити рівень тиску відповідним приладом, але це додаткові дії та й сам прилад потрібно десь взяти. Електрику щодо доробок. Коли водій щось самостійно доробляє в електриці, це нормально, але тільки для власника, а ось майбутньому покупцю це обіцяє додаткові проблеми, тому в мотоциклі не повинно бути ніяких переробок в електриці.

Звичайно, це далеко не все, на що потрібно звертати увагу, але навіть перелічені нюанси вкажуть на реальний стан мотоцикла, від чого можна відштовхуватися надалі.