Річкова та морська риба: яка з них найкорисніша? Поради експертів Varus.ua

Риба – це цінний продукт харчування, який містить багато білка, вітамінів і мінералів. Вона є хорошим джерелом омега-3 жирних кислот, які важливі для здоров’я серця, мозку і суглобів.

У супермаркетах Varus можна знайти широкий вибір риби як річкової, так і морської. Як же вибрати найбільш корисний продукт?

Річкова риба

Річкова риба є більш доступнішою за ціною, ніж морська. Вона також містить менше жиру, ніж морська риба.

До найкорисніших видів річкової риби відносяться:

Сом – це річкова риба, яка є цінним джерелом білка, вітамінів і мінералів. Вона містить близько 16 г білка на 100 г продукту, що робить її хорошим вибором для людей, які прагнуть схуднути або підтримувати здорову вагу. Крім того, сом є хорошим джерелом вітамінів групи B, які важливі для роботи нервової системи, і мінералів, таких як фосфор, йод і залізо. Особливо корисним є жир сомового м’яса. Він містить багато омега-3 жирних кислот, які є важливими для здоров’я серця, мозку і суглобів. Омега-3 жирні кислоти допомагають знизити рівень холестерину в крові, зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, покращити роботу мозку і зменшити запалення в суглобах. Сом також містить антиоксиданти, які допомагають захистити організм від пошкодження вільними радикалами. Вільнорадикальне пошкодження може призвести до розвитку хронічних захворювань, таких як рак і хвороби серця. Регулярне вживання сома може принести багато користі для здоров’я. Він є хорошим джерелом білка, вітамінів, мінералів і омега-3 жирних кислот.

Лящ – це річкова риба, яка є цінним джерелом білка, вітамінів і мінералів. Вона містить близько 14 г білка на 100 г продукту, що робить її хорошим вибором для людей, які прагнуть схуднути або підтримувати здорову вагу. Крім того, лящ є хорошим джерелом вітамінів групи B, які важливі для роботи нервової системи, і мінералів, таких як фосфор, йод і залізо. Особливо корисним є жир лящового м’яса. Він містить багато омега-3 жирних кислот, які є важливими для здоров’я серця, мозку і суглобів. Омега-3 жирні кислоти допомагають знизити рівень холестерину в крові, зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, покращити роботу мозку і зменшити запалення в суглобах. Лящ також містить антиоксиданти, які допомагають захистити організм від пошкодження вільними радикалами. Вільнорадикальне пошкодження може призвести до розвитку хронічних захворювань, таких як рак і хвороби серця. Регулярне вживання ляща може принести багато користі для здоров’я. Він є хорошим джерелом білка, вітамінів, мінералів і омега-3 жирних кислот. Ось деякі конкретні переваги вживання ляща: Покращення здоров’я серця. Омега-3 жирні кислоти в лящі допомагають знизити рівень холестерину в крові, зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань і покращити роботу серця. Покращення роботи мозку. Омега-3 жирні кислоти також допомагають покращити роботу мозку, покращити пам’ять і концентрацію. Зменшення запалення. Омега-3 жирні кислоти можуть допомогти зменшити запалення в організмі, що може бути корисно для людей з ревматоїдним артритом, астмою та іншими захворюваннями, пов’язаними із запаленням. Зниження ризику розвитку деяких видів раку. Омега-3 жирні кислоти можуть допомогти знизити ризик розвитку деяких видів раку, таких як рак молочної залози, рак простати та рак товстої кишки. Лящ – це смачна і корисна риба, яка може бути частиною здорового раціону. Його можна готувати різними способами, наприклад, смажити, варити, запікати або тушкувати.

Карп – це річкова риба, яка є цінним джерелом білка, вітамінів і мінералів. Вона містить близько 13 г білка на 100 г продукту, що робить її хорошим вибором для людей, які прагнуть схуднути або підтримувати здорову вагу. Крім того, карп є хорошим джерелом вітамінів групи B, які важливі для роботи нервової системи, і мінералів, таких як фосфор, йод і залізо. Особливо корисним є жир карпового м’яса. Він містить багато омега-3 жирних кислот, які є важливими для здоров’я серця, мозку і суглобів. Омега-3 жирні кислоти допомагають знизити рівень холестерину в крові, зменшити ризик розвитку серцево-судинних захворювань, покращити роботу мозку і зменшити запалення в суглобах. Карп також містить антиоксиданти, які допомагають захистити організм від пошкодження вільними радикалами. Вільнорадикальне пошкодження може призвести до розвитку хронічних захворювань, таких як рак і хвороби серця. Регулярне вживання карпа може принести багато користі для здоров’я. Він є хорошим джерелом білка, вітамінів, мінералів і омега-3 жирних кислот.

Морська риба

Морська риба містить більше жиру, ніж річкова. Цей жир представлений в основному омега-3 жирними кислотами, які є дуже корисними для здоров’я.

До найкорисніших видів морської риби відносяться:

Сьомга. Цей вид риби є одним із найбагатших джерел омега-3 жирних кислот. Сьомга також містить білок, вітаміни групи B і мінерали, такі як фосфор, йод і залізо.

Тріска. Ця риба містить багато білка, вітамінів групи B і мінералів, таких як фосфор, йод і залізо. Тріска також містить омега-3 жирні кислоти.

Скумбрія. Цей вид риби є хорошим джерелом омега-3 жирних кислот. Скумбрія також містить білок, вітаміни групи B і мінерали, такі як фосфор, йод і залізо.

Як вибрати рибу

При виборі риби в супермаркеті слід звертати увагу на такі фактори:

Свіжість. Риба повинна мати прозорі очі, рожеву м’якоть і не мати неприємного запаху.

Вид риби. Вибирайте ті види риби, які вам подобаються і які ви знаєте, що корисні.

Спосіб приготування. Рибу можна готувати різними способами. Вибирайте той спосіб приготування, який вам найбільше подобається.

Рекомендації щодо споживання риби

Рекомендується вживати рибу не менше 2-3 разів на тиждень. Це допоможе вам отримати всі необхідні поживні речовини, які містяться в рибі.

Купуйте рибу, яка вам подобається і яка корисна для вашого здоров’я.