Печатка и перстень: какая разница между этими аксессуарами

Ювелирные украшения с древних времен были важным дополнением любого образа. Если говорить о мужских аксессуарах, то такими вещами считаются печатки. Они известны довольно многим и с тех пор не утратили своей актуальности.

Сейчас довольно много мужчин помимо обручального кольца носят и такие изделия. Вот только есть и те, кому сложно разобраться в ювелирном ассортименте. Просто они не понимают, где печатка, а где перстень и считают их совершенно одинаковыми. Вот только это не так и «Oniks» более детально расскажет о главных особенностях.

Какая разница между представленными аксессуарами?

Ювелирный ассортимент постоянно расширяется, что дает возможность без проблем выбрать красивое украшение. Вам только нужно разобраться в предназначении. Ведь печатка и перстень – это разные изделия, которые имеют свои особенности.

Если говорить о печатке, то она имеет довольно массивную и плоскую верхнюю часть. На нее без проблем можно нанести различные рисунки. Также это могут быть фамильный герб, инициалы владельца или различные надписи. Для декора также тут могут использовать вставки. Только они будут небольших размеров, чтобы не привлекать к себе особенное внимание. Чаще всего они будут прозрачными или черными. Иногда здесь может быть еще ювелирная эмаль. Это смотрится довольно необычно.

Что касается перстня, то тут для декора обязательно используются камни. Они должны быть крупных размеров, чтобы бросались в глаза. Что касается цветовой гаммы, то она может быть разной. Все зависит от ваших пожеланий.

Теперь понятно, что между представленными украшениями есть существенная разница. Вам лишь нужно понять, что больше по душе и на такие вещи обращать внимание. Вместе с подсказками от «Oniks» вы сможете удачно дополнить свой образ и сделать его безупречным.