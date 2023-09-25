Пам’ять і продуктивність у новому iPhone 15 Pro

На початку осені 2023 року компанія Apple провела презентацію нової лінійки своїх флагманських гаджетів. Якщо зовні зміни в них невеликі, то функції і продуктивність багатьох пристроїв стали помітно кращими. Це видно і на прикладі iPhone 15 Pro, який має набагато потужніший і швидший вигляд, ніж його попередник iPhone 14 Pro, що вийшов лише роком раніше.

Перше, що звертає на себе увагу – більший обсяг оперативної пам’яті. У цьому смартфоні ОЗП 8 ГБ, чого цілком достатньо для запуску сучасних програм і додатків. Вони не будуть гальмувати, зависати. Можна відкрити навіть кілька програм одночасно, і це не позначиться на стабільності функціонування пристрою.

Підвищена продуктивність iPhone 15 Pro

Підвищення продуктивності багато в чому пов’язане з установкою нового чипсета Apple A17 Pro. Він швидший і продуктивніший за свого попередника A16 Bionic. Відповідно, на iPhone 15 Pro оперативніше відкриватимуться програми, сайти, ігри. Смартфон швидко реагує на команди користувача, легко справляється навіть із новітніми додатками, які вимагають підвищеної енерговитратності.

Продуктивність нового гаджета також вдалося підвищити за рахунок:

Встановлення нової операційної системи. Працює iPhone 15 Pro на iOS 17. Це новітня версія ОС, з якою буде легко розібратися. Вона дозволяє швидко відкривати потрібні програми, файли. Пристрій з нею стає ще зручнішим і оперативнішим. Збільшення максимальної частоти. У порівнянні з попередньою моделлю цей показник зріс на 10% і тепер становить 3780 МГц. Чим частота вища – тим більше операцій зможе виконувати смартфон. Поліпшення GPU-ядра. Тепер його показник становить 768 проти 640 у попередній моделі. Нововведення особливо важливе для любителів ігор. Телефон працюватиме стабільніше. Додатки, вимогливі до графіки, також відкриються без проблем.

Повертаючись до встановлення нового чипсета, можна виділити його економічність. Завдяки A17 Pro гаджет не так швидко витрачає енергію. Навіть тривале використання сучасних додатків та ігор не призведе до швидкої розрядки пристрою.

Тривала і безперебійна автономна робота гаджета

Новий гаджет став продуктивнішим і здатний порадувати тривалою автономною роботою. У порівнянні з iPhone 14 Pro в ньому стала на 2% більшою батарея, але головні зміни пов’язані з можливістю виконувати реверсивну зарядку. Тепер заповнити заряд акумулятора вдасться і без прив’язки до розетки.

Також перевагами стануть:

наявність функції швидкої зарядки;

можливість економії енергії;

доступ до бездротової зарядки.

З новим iPhone 15 Pro всі дії стануть швидшими та комфортнішими. Це дасть змогу завжди залишатися на зв’язку.