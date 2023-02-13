Особливості українського пісенного жанру

Український народ має безліч скарбів, але його пісні – це одна з найвищих культурних цінностей. Саме тому народну культуру країни найчастіше асоціюють саме з піснями, причому будь-якої спрямованості – від дум до сатиричних співів.

Варто віддати належне і безпосередньо українській мові. За ступенем мелодійності та співучості він входить до списку найкрасивіших, нарівні з французькою.

Відмінні риси українських пісень

По-перше, це вже згадана мелодійність з особливою вокалізацією голосних звуків. По-друге, складна музична орнаментика та нотний спів. Однак «зовнішні» якості пісень – це лише вершина айсбергу. Не меншу цінність мають самі тексти.

І музичне звучання, і ліричні тексти пісень різняться залежно від регіону. У кожній області є свої нюанси, що виникли внаслідок впливу музичну культуру інших народностей.

Наприклад, на Західній Україні та на Закарпатті на пісні вплинули латинські культури Польщі, Угорщини. Для цього достатньо порівняти польські teksty piosenek та тексти українських пісень тієї ж епохи десь у Львівській області.

Були в українців і свої музичні інструменти, завдяки яким у пісень з’являвся оригінальний та відомий акомпанемент.

Декілька популярних напрямків

Один із найдавніших і водночас автентичних напрямів пісенного жанру в Україні – це так звані думи. Якщо вірити історичним джерелам, вони виникли ще в 15 столітті. Вони схожі на історичні пісні, які головними виконавцями були козаки.

Важливу роль у формуванні культурної спадщини відіграли й українські пісні про війну. На жаль, наша країна часто піддавалася нападкам практично з усіх боків – від постійних воєн із Польщею до відбиття набігів татар із півдня.

Більшість українських пісень мають ліричний характер. Як правило, це пісні про дошлюбне кохання, нещасливе кохання або стосунки, що закінчилися. Також є група пісень про кохання у межах сім’ї, про непростий селянський побут.

Окрема група – гумористичні та сатиричні пісні, а також твори застільного жанру. Багато пісень даного напрямку дійшли до наших днів практично в первозданному вигляді, і вони досі виконуються під час народних гулянь та свят.

Наразі українські пісні продовжують розвиватися з урахуванням актуальних трендів та під впливом світової культури.