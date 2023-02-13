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Головна / Ноутбуки: три групи залежно від призначення / 13.02.2023 17:27
13.02.2023 17:27
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Ноутбуки: три групи залежно від призначення

Ноутбуки: три групи залежно від призначення

Ноутбуки – популярний цифровий продукт, який володіє мобільністю смартфона та функціоналом стандартного персонального комп’ютера. Наразі свої ноутбуки пропонують кілька світових брендів, а сумарний асортимент моделей перевищує кілька сотень позицій.

Щоб знайти серед цієї різноманітності той ноутбук, який вам потрібен, важливо не лише вибирати техніку за технічними характеристиками та цінником, але й знати основні групи ноутбуків залежно від спеціалізації.

Нетбуки

Ноутбуки, які призначені для вирішення рядових офісних задач та виходу в інтернет, називаються нетбуками.

Як правило, вони мають менші габарити та вагу, а розмір діагоналі з екрану зазвичай не перевищує 14-15 дюймів. Вони не дуже потужні процесори, немає окремої відеокарти, невеликий обсяг оперативної пам’яті.

Однак у них є свій плюс – коштують нетбуки не дуже дорого, і якщо вам потрібна комп’ютерна техніка для роботи та спілкування, але цей варіант вам підійде. Такі моделі часто вибирають як «шкільний» або навчальний ноутбук, оскільки грати на них у сучасні ігри навряд чи вийде.

Ігрові ноутбуки

Друга велика категорія – це ігрові ноутбуки. Вони є протилежністю нетбуків. Вони, як правило, досить масивні, з великим дисплеєм, дуже модною начинкою. За продуктивністю, швидкості процесора та обсягом оперативної пам’яті вони не поступаються, а іноді і перевершують персональні комп’ютери.

Ще одна відмінна риса ігрових ноутбуків – це наявність відеокарти, яка призначена для обробки графіки вимогливих додатків та ігор.

Мінус ігрових ноутбуків – це найвища ціна. Крім того, така техніка може сильно нагріватися у процесі роботи.

Стандартні ноутбуки

Стандартні моделі – це найбільша група, яка знаходиться у «золотій середині» між ігровими конфігураціями та нетбуками.

Незважаючи на те, що середньостатистичний ноутбук може поступатися персональному комп’ютеру за продуктивністю, ресурсів пристрою зазвичай вистачає на те, щоб працювати з більшістю офісних програм, а також не надто сучасними іграми.

При виборі стандартного ноутбука зверніть увагу на тип процесора, обсяг оперативної пам’яті (краще, якщо обсяг пам’яті перевищує 4 гігабайти), а також розмір жорсткого диска (краще, якщо диск твердотільний). Наявність портів, вебкамери, сканери відбитка пальців опціонально.

Теги: ноутбук
13.02.2023 17:27

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