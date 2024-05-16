Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Наші в Європі: де продовжать кар'єру провідні футболісти збірної України? / 16.05.2024 12:53
16.05.2024 12:53


Наші в Європі: де продовжать кар’єру провідні футболісти збірної України?



Футбольний клубний сезон наближається до завершення. Розбираємося з прогнозами букмекерів, які стосуються трансферів українських футболістів у провідні європейські клуби.

Артем Довбик – до Мудрика в Челсі чи до Зінченка в Арсенал?

Артем Довбик став одним із головних відкриттів цього сезону чемпіонату Іспанії. Разом із Віктором Циганковим форвард збірної України допоміг каталонському клубу домогтися історичного результату – виходу в груповий етап Ліги чемпіонів.

Приголомшливий прогрес 26-річного форварда не залишився поза увагою провідних клубів Європи. Згідно з оцінками, які дають букмекерські контори України, Артем може продовжити кар’єру в англійській прем’єр-лізі: ставки на трансфер українця до Челсі приймають із коефіцієнтом 2,50 (40% вірогідності), перехід нападника до Арсеналу оцінюють у 4,00 або 25%.

Букмекерські контори також не виключають варіант, за якого Довбик піде на підвищення в іспанській Ла Лізі. Його трансфер у Барселону котирується в 7,00 (14%), у мадридський Атлетіко – 10,00 (10%).

Георгій Судаков – Англія чи Італія?

Георгій Судаков допоміг Шахтарю виграти чемпіонат і Кубок України цього сезону. Ефектна і результативна гра півзахисника збірної України не залишилася поза увагою італійських та англійських клубів. Букмекерські контори вважають, що у Судакова найбільше шансів стати футболістом лондонського Арсеналу – коефіцієнт 3,00 (33% ймовірності). Другий варіант з Англії для українця – це перехід у Тоттенхем із котируванням 7,00.

Як і раніше, на Судакова претендують провідні італійські клуби. Шанси футболіста підписати контракт із Ювентусом найвищі – 55% з індексом 1,85. Ще один варіант для Георгія з Італії – це перехід у Наполі (50%).

Андрій Лунін – чи потрібно залишатися в Реалі?

Андрій Лунін дочекався свого шансу в Реалі. Український голкіпер став основним воротарем мадридського клубу в цьому сезоні – з Луніним Реал виграв Ла Лігу і пройшов у фінал Ліги чемпіонів.

Паралельно в основу «королівського клубу» повернувся бельгієць Тібо Куртуа, на якого головний тренер Карло Анчелотті має намір зробити ставку в наступному сезоні. На тлі успішних виступів Лунін отримав від «Реала» пропозицію продовжити контракт до 2029 року, але поки що український воротар не поспішає ставити підпис під новою угодою.

У трансфері Андрія зацікавлена Баварія, ПСЖ і низка клубів з Англії – Челсі, Арсенал, Тоттенгем. Утім, букмекерські контори прогнозують вірогідність у 60-70%, що Лунін продовжить виступи у складі Реала.



