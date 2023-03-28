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Головна / Найбільше українське видавництво «Ранок»: підручники для 6 класів НУШ і новітні цифрові підручники / 28.03.2023 10:19
28.03.2023 10:19
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Найбільше українське видавництво «Ранок»: підручники для 6 класів НУШ і новітні цифрові підручники

Найбільше українське видавництво «Ранок»: підручники для 6 класів НУШ і новітні цифрові підручники

Попри ворожі обстріли, друкарські верстати харківського видавництва «Ранок» продовжують працювати в рідному місті.  На жаль, постраждав логістичний центр «Ранку» – у склад площею 15 000 кв. м влучили з «Градів», пошкодивши будівлю – сьогодні збитки оцінюються в 16 мільйонів гривень. Але «Ранок» продовжує свою активну діяльність: щоденно кілька тисяч споживачів сайту видавництва отримують посилки з книжками для учнів, дошкільників, батьків. Термін виконання замовлення по Україні не більше 4 діб. Для закордонних замовників – 7-14 днів.

Підручники «Ранку» друкувалися в Румунії, Британії, Польщі та інших країнах, адже маленькі українці й українки, які разом із родинами були вимушені були покинути свої домівки, потребували навчання рідною мовою.

Видавництво також підготувало 16 оновлених підручників для першого класу й 17 нових для шостого — вони вже беруть участь у конкурсі підручників. Ознайомитися з ними можна на сайті i-ranok.weblium.site.

Дорученням Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» та в рамках реалізації ініціативи Дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» із забезпечення неперервності освіти та продовження реформи нової української школи, восени підручники були надруковані, а в грудні був переданий до шкіл підручник із математики для учнів 5-го класу. Одне із найважливіших досягнень — видавництво розпочало співпрацю з хорватськими та британськими партнерами на цифровій платформі IZZI, яка спрощує навчання. Це новітні підручники для сучасного цифрового покоління, яке звикло сприймати інформацію у вигляді кліпів. На відміну від відомих вчителям підручників, вони структуровані по-іншому – не лише за розділами, а й за окремими уроками, кожен з яких має певну тему. У ньому реалізований інший спосіб подання нового матеріалу – замість об’ємних текстів пропонується оцінити міркування школярів, які висловлюють свої думки щодо розв’язання проблемної ситуації.

 Досі невідомо чи будуть кошти на друк підручників, тому «Ранок» вбачає вихід у тому, щоб навчити вчительство та учнівство користуватися цифровими підручниками. Це місточок, який допоможе тим, хто знаходиться на окупованих територіях або за кордоном, вчитися за українською програмою на рідній мові.

28.03.2023 10:19

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