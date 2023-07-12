Фінтех-проєкт ZEN відкрив українцям доступ до сервісу у 29+ популярних валютах

Мобільний додаток ZEN.COM став доступним для мешканців України. Цей інструмент спрямовано на впорядкування особистих фінансів і спрощення десятків фінансових операцій. Достатньо зареєструватися в застосунку, щоб отримати такі можливості:

-миттєві перекази коштів по всьому світу за вигідним тарифом;

-отримання переказів з-за кордону з мінімальною комісією;

-купівля валюти прямо в застосунку за низьким курсом;

-оплата товарів і послуг на іноземних сайтах.

Програма працює з євро, доларами, фунтами стерлінгів, злотими та ще з 25 валютами.

ZEN — безпечні та прості операції з фінансами

Програма ZEN доступна для всіх охочих. Щоб почати працювати зі зручним та функціональним інструментом, потрібно просто встановити програму на телефон. Проста реєстрація триває кілька хвилин. Щойно ви її завершите, на ваше імʼя відкриється мультивалютний рахунок. Відразу після цього ви зможете:

-надіслати та отримати переказ усередині країни та за кордон;

-обміняти валюту та переказати кошти у валюті;

-поповнити свою або чужу картку Mastercard® у будь-якій точці світу;

-оплатити товари або послуги міжнародної компанії, закордонного магазину.

Унікальний рахунок у ZEN дозволяє виконувати фінансові операції у 29+ валютах! Якщо ваші контрагенти є громадянами інших країн, це дуже важливо.

Сервіс є особливо актуальним з огляду на чинні обмеження: з 05.10.2022 року НБУ заборонив здійснювати перекази між приватними особами з гривневих платіжних карток на картки іноземних банків. Перекази з валютних платіжних карток лімітовані — розмір місячного ліміту становить 100 тис. грн (в еквіваленті).

ZEN + Mastercard

Щоб ви могли користуватися заявленими сервісами, програма ZEN під’єднує до персонального рахунку віртуальну картку Mastercard®, яка працює з електронними гаманцями: Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay та Xiaomi Pay. Якщо для вас є більш звичною фізична карта, можна замовити «пластик». Карти ZEN Mastercard® дозволяють знімати кошти в банкоматі в межах ліміту без комісії. Для зняття готівки понад ліміту комісія залежатиме від вибраного тарифного плану.

Зручне поповнення рахунку в ZEN

Поповнити свій рахунок у програмі дуже просто. Доступні такі способи:

-з карток Mastercard® та VISA;

-через гаманці Apple Pay та Google Pay;

-готівкою через Paysafecash або Planet Cash;

-банківським переказом.

Переваги ZEN для користувачів

250 тис. клієнтів ZEN оцінили можливості програми. В Україні фінтех-проєкт підтримують PrivatBank, Mastercard® та Visa. Вам потрібно лише встановити ZEN, щоб отримати доступ до сервісів, серед яких:

-швидкі перекази по всьому світу;

-обмін валюти;

-поповнення рахунків Mastercard® в Україні та за кордоном;

-оплата послуг закордонних контрагентів.

І все це без зайвих переплат і прихованих платежів. Більше інформації ви знайдете на вебсайті zen.com.