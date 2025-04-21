Emexes Dent: сучасна CRM-система для стоматологічної практики

Сьогодні власники та керівники стоматологічних клінік усвідомлюють та високо оцінюють зручність застосування CRM-систем для підвищення ефективності управління та прибутковості роботи. Тож ми пропонуємо познайомитись з програмою Emexes Dent, в якій ви знайдете весь спектр інструментів для максимально ефективного керування клінікою.

Як користуватись?

Програма Emexes Dent, створена в тісній співпраці кращих спеціалістів у сфері IT та провідних стоматологів, адаптована для різних операційних систем, отже, ви можете користуватись її інструментами з будь-якого пристрою: робочого комп’ютера, домашнього ноутбука або смартфону. Більше за те: вам не доведеться докладати зусиль та витрачати час на її встановлення, адже сервісом Emexes Dent можна користуватись в режимі онлайн.

Користуватись дійсно дуже просто, адже кожний зареєстрований користувач може розраховувати на допомогу особистого менеджера для запровадження CRM-системи. Окрім того, ви та ваші співробітники зможете скористатися відеоінструкціями. Всі функції, доступні користувачу, зрозумілі та логічні.

Особливості та переваги Емексес Дент

Якщо вам доводиться керувати закладом, що надає послуги у сфері стоматології, ви обов’язково стикаєтесь з необхідністю контролювати абсолютно всі напрямки роботи. Ось лише декілька переваг, які ви отримаєте завдяки програмі Емексес Дент:

Інтерактивна зубна формула та електронні карти пацієнтів зі зручним планом лікування

Керівник або власник клініки має можливість контролювати будь-які зміни — щодо розкладу роботи, фінансових розрахунків або прийому пацієнтів. Програма зберігає архів всіх змін та імена осіб, які їх внесли. Отже, відстеження підозрілої активності стає простим, як ніколи раніше.

Автоматизація звітів. Програма Emexes Dent здійснює аналіз та систематизацію абсолютно всієї інформації щодо роботи вашого закладу та формує відповідні звіти. Отже, в будь-який момент ви можете отримати повну інформацію стосовно бази клієнтів та штату співробітників, фінансового балансу та з інших питань.

Індивідуальні рівні доступу для кожного з ваших працівників — зручне та раціональне вирішення, що чітко розподіляє зони відповідальності співробітників, стосується це стоматологічного кабінету чи мережі клінік. Такий підхід дозволяє суттєво зменшити вірогідність помилок, які виникають, коли людина випадково відкрила не той розділ у програмі.

Прагнете підвищити прибутки та розширити базу клієнтів? Скористайтесь розділом “Партнери”, аби оптимізувати свою співпрацю з іншими медичними закладами — наприклад, для надання послуг, проведення обстежень. Спосіб оплати партнерських послуг та відсотки винагороди будуть відображені у особистому кабінеті партнерів.

Але одна з найголовніших переваг програми Емексес Дент — це можливість автоматизувати величезну кількість робочих процесів, що потребують значних витрат часу та зусиль. Отже, оптимальний розклад роботи, облік прийому пацієнтів та списання матеріалів, а також розсилка sms-нагадувань пацієнтам буде здійснюватися в автоматичному режимі.