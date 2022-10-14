Багато гемблерів, які грають в онлайн-казино, вважають за краще робити ставки в національній валюті. Як правило, легальні заклади пропонують 2 варіанти такої гри:

Депозит вноситься у гривні, на рахунку гравця він відображається також. При цьому конвертація за ставок не відбувається.

Депозит вноситься у національній валюті, але автоматично конвертується у долари чи євро, а при виведенні коштів відбувається зворотна конвертація.

На думку авторитетних аналітиків, ставки на гривні дуже зручний варіант для українських гравців, адже легко оцінити точну суму виграшу чи програшу. У яких закладах ставити у національній валюті найзручніше? Експерти UA1 склали рейтинг онлайн-казино, які приймають ставки на гривні, та розповіли про переваги подібної гри.

Які переваги має гра на гривні та які казино увійшли до рейтингу UA1?

Одна з найважливіших переваг при грі на гривні – мінімальні ставки. Для порівняння, на іноземних сайтах сума мінімального депозиту найчастіше не менше 10 доларів, у той час, як у національній валюті вона буде суттєво нижчою.

Інші переваги, на які варто звернути увагу:

Широка варіативність платіжних інструментів: Приват24, картки будь-якого банку.

Жодних втрат у процесі конвертації валюти при виведенні коштів та поповненні депозиту.

Доступ до ігрових автоматів можливий лише від 10 копійок за спін.

Згідно з версією аналітиків порталу UA1, десятка найкращих казино на гривні виглядає так:

Vbet;

SlotoKing ;

Сosmolot;

Vavada;

Joker Casino;

Favbet;

PokerMatch Casino;

Slots City;

First Casino;

Pin Up.

Зверніть увагу, що у 99% випадків національна валюта вноситься на рахунок гравця без комісії, а зарахування відбувається досить швидко.

Якими критеріями керуватись, обираючи онлайн-казино на гривні?

Правила вибору відповідного онлайн-казино, де можна зіграти на гривні, досить прості. Перше та основне: наявність ліцензії. Інформація про те, що оператор веде легальну діяльність, обов’язково має бути розміщена на сайті.

Інші важливі моменти, які бажано враховувати:

Доступний інтерфейс та детальна інформація про всі правила та умови ресурсу. Клієнту має бути легко ознайомитись із правилами, асортиментом, методами мотивації онлайн-казино.

Відгуки користувачів та експертні рейтинги. Велика кількість скарг та низький рейтинг на професійних порталах – те, що має насторожити, навіть якщо на перший погляд умови видаються привабливими.

Також радимо звертати увагу на слоти. Безліч старих апаратів, відсутність новинок та сучасних апаратів часто характерні для нелегальних операторів. Нагадуємо, що українська ліцензійна компанія завжди пропонує пройти гравцеві процес верифікації, не допускає до гри людей з ігровою залежністю та тих, хто не досяг 21 року.