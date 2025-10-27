Документальний фільм Діти для путіна: дивитись онлайн

Порятунок дітей від війни чи викрадення росіянами маленьких українців? Це розслідування покаже, як військові розлучали родини і вивозили українських дітей із Маріуполя на окуповані території, а потім на територію рф! Дивіться онлайн документальний фільм Діти для путіна, щоб дізнатися правду про одну з найбільших трагедій російсько-української війни.

Маріуполь. Після повномасштабного вторгнення колись прекрасне місто на березі Азовського моря перетворилося на справжню зону враження із зруйнованими домівками, загиблими людьми і розлученими окупантами сім’ями. Документальний фільм Діти для путіна покаже приголомшливі подробиці одного з найжорстокіших злочинів росіян – депортації українських дітей. Ви побачите історії тих небагатьох українців, яким вдалося повернутися додому після депортації. Що їм довелося пережити? В яких умовах досі проживають викрадені діти в рф? І навіщо росіяни усиновлюють депортованих дітей? Дивіться онлайн документальний фільм Діти для путіна на сайті СТБ.

