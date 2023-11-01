ICTV2 покаже фільм спільного виробництва StarlightDoc та британського режисера про мужність українських залізничників

ICTV2 готує ексклюзивну премʼєру документального фільму, виробленого StarlightDoc у ко-продукції із британським продакшеном PlanetEat – «Україна. Хребет війни». Стрічку спільного виробництва України та Великої Британії покажуть до Дня залізничника, 4 листопада.

Фільм розповість про роботу українських залізничників, завдяки мужності яких українці витримали лютий місяць і лютий початок повномасштабної війни в Україні. В основу фільму лягли історії працівників залізниці у перші дні повномасштабного вторгнення, зняті українською командою під керівництвом британського режисера Тоні Хіндхоу. Фільммейкер надихнувся роботою працівників української залізниці під час роботи над іншими своїх проєктами в Україні і вирішив зняти для світу ще одну історію про залізну націю.

“Від початку війни я зняв кілька фільмів в Україні. Я багато подорожував країною, зокрема і поїздами. До того я читав про пошкодження інфраструктури, що мости та колії були відремонтовані за кілька днів, а служби знову почали працювати. Для мене це неймовірно! Та найбільше мене вразило, що мережа залізниці стала фізичним сполучником для нації. Вона згуртувала людей. Відновивши сполучення до звільнених частин країни, вона буквально знову відновила громади. Це була історія, яку треба було розповісти”, – каже Тоні.

Героями фільму стали працівники “Укрзалізниці” – колійники, диспетчери, машиністи, енергетики й інші представники “залізних” професій, які самовіддано робили все можливе та неможливе, щоб евакуаційні потяги не зупинялися.

«Залізні люди нашої країни вразили весь світ, але для нас в StarlightDoc важливо показати світові неочевидні сторони війни, героїв що вивезли сотні тисяч людей під обстрілами,без сну та передиху. Героїв у яких закохався Джонсонюк, героїв що дали відчуття безпеки та тилу мільйонам біженців», – коментує виконавча директорка телеканалів ICTV та ICTV2, керівниця напряму Starlight Doc Анастасія Штейнгауз.

Над виробництвом фільму працювали Starlight Doc разом із британською компанією Planet Eat. Загалом було створено альманах із чотирьох фільмів. Крім історії залізничників до нього увійшли фільми про українську військово-польову кухню; щемлива розповідь про те, як українці проводжають в останню путь полеглих героїв; та гостросюжетна історія про боротьбу Української православної церкви за незалежність від московського патріархату.

Альманах із чотирьох фільмів доступний на іноземних VoD-платформах, таких як Amazon USA, Canada, Germany, Japan, multiple South American countries, Australia.

В ефірі ICTV2 премʼєру фільму «Україна. Хребет війни» покажуть в суботу 4 листопада о 8:35.