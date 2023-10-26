Традиційні святкові концерти «Дизель Шоу» відбулися 13, 14 та 15 жовтня в Києві. За три дні команда зібрала понад 6 тисяч глядачів на грандіозних зустрічах до Дня українського козацтва!

Уперше потрапити на концерт «Дизель Шоу» та підтримати зіркову маму Яну Глущенко зміг її шестирічний син Тамерлан. Справа в тому, що Яна лише у вересні цього року привезла до України сина, якого вивезла за кордон у лютому 2022-го року.

— Раніше Тамік чекав мене, коли я на два чи три тижні їхала до України, а тут я щодня від’їжджала на репетиції, син постійно цікавився – куди мама пропадає. А потім захотів прийти на концерт «Дизель Шоу». Я, звісно, була не проти. Під час відкриття концерту я зловила його погляд у залі. Тамерлан із захопленням дивився, як я працюю. Сказав, що йому сподобалося, а потім ще потрапив за лаштунки, де йому не менш було цікаво, — поділилася враженнями сина акторка.

Хлопчику вдалося побачити, як за лічені хвилини готують нову мізансцену та як мамі робили грим. А ще він жартома приміряв одну з її перук!



Син Яни Глущенко вперше завітав на «Дизель Шоу» / 2 фотографії

Особливі емоції в Тамерлана викликали солодкі подарунки від БО «Дизель Фонд». Так, перед початком концертів команда завжди роздає фірмові смаколики всім дітям.

— Синочок більше був у захваті від пряника, ніж від виступу мами. Сказав, що тепер буде постійно ходити, щоб отримувати солодощі від «Дизель Фонду», — усміхнено розповіла Яна.

Тепер «дизелі» вирушають із продовженням свого Всеукраїнського туру містами України! А вже 8, 9 та 10 грудня киян чекають наступні новорічно-патріотичні концерти! А також до кінця цього року команда презентуватиме прем’єрні випуски «Дизель Шоу» — дивіться щоп’ятниці о 19:00 в ефірі телеканалу ICTV2, а також на ютуб-каналах «Дизель Студіо».