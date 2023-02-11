Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма ICTV Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Головна / «Фактам тижня» виповнилось 17 років / 12.02.2023 00:11
12.02.2023 00:11
Поділитися

«Фактам тижня» виповнилось 17 років

«Фактам тижня» виповнилось 17 років

Сьогодні, 12 лютого, підсумково-аналітичній програмі «Факти тижня» виповнюється 17 років. 

Десятки професіоналів у команді, п‘ять заслужених нагород «Телетріумф» у галузі телебачення, сотні знятих випусків, мільйони хвилин в ефірі – за час існування у програми назбиралося чимало досягнень. Та головна з них – довіра українського глядача. 

Програма, що показує завжди свіжий та гострий погляд на події в країні та світі, впевнено займає лідерські позиції на українському телебаченні. Щонеділі свій вечір суттєва частина українців присвячувала перегляду «Фактів тижня». Незмінним це залишилося і під час війни. 

«Наш головний принцип роботи і секрет успіху – завжди бути з глядачем. «Факти тижня» залишилися на інформаційному фронті від першого дня війни і допомагали людям розібратися у тому, що відбувається. Ми аналізували ситуацію на фронті, передбачали розвиток подій, подавали несподівані ракурси ситуацій та деталі, про які ніхто не здогадувався. Все для того, щоб розуміти, що буде завтра, як жити, до чого готуватись», – розповідає Оксана Соколова, керівниця та ведуча програми з часів заснування проєкту.

Від початку повномасштабного вторгнення команда «Факти тижня» створювала сюжети для національного марафону та військові випуски на YouToube-каналах і для соцмереж. Нещодавно журналісти знову повернулись до студії, щоб продовжувати робити те, що робили від першого дня війни – захищати інформаційний фронт України і наближати перемогу.

«Глядачу потрібні відповіді, і «Факти тижня» завдяки своєму хронометражу дають змогу розкрити кожну тему, подивитися на неї з різних боків, залізти всередину і розібратися. Ми просто та зрозуміло розповідаємо про все, чим живе Україна. Ми не нав‘язуємо свою точку зору – ми ставимо запитання. І за допомогою експертів знаходимо на них відповідь», – каже ведучий Сергій Кудімов

Дивіться «Факти тижня» щонеділі о 20:00 у марафоні «Єдині новини».

Теги: Оксана Соколова, Сергій Кудімов, факти тижня
12.02.2023 00:11

Топ-відео

00:30
00:55
00:35
00:29
Показати ще

Гарячі матеріали

«Фактам тижня» виповнилось 17 років

Veteran Hub відкриває оновлений простір у Києві

Що Motozilla обов’язково радить оглядати перед купівлею б/у мотоцикла або скутера

В ефірі українських телеканалів покажуть зворушливі ролики про людей в окупації
Показати ще

Ведучі каналу

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
Показати ще

Дивіться на ICTV

Дільничний з ДВРЗ Зараз в ефірі Ігри патріотів 19:00 Святий 21:10
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ