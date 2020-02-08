Як відсвяткувати День Святого Валентина: 5 ідей для закоханих

Лічені дні залишились до Дня Святого Валентина, тому варто вже зараз подумати над тим, як ви його проведете зі своєю другою половинкою. Редакція ICTV.UA пропонує 5 крутих ідей святкування дня закоханих, які зроблять його незабутнім та яскравим.

Кіномарафон

Сучасний ритм життя настільки швидкий, що іноді хочеться просто посидіти цілий день вдома. І 14 лютого – також не привід обов’язково виходити кудись. Просто вимкніть усі телефони та інші засоби зв’язку, створіть в кімнаті максимально затишну романтичну атмосферу та влаштуйте справжній кіномарафон. Складіть список улюблених фільмів та дивіться їх зранку до ночі, перериваючись лише на поїдання смачних страв та келих вишуканого вина.

День здійснення мрій

Свято всіх закоханих можна зробити ще більш особливим та незабутнім, якщо почати виконувати заповітні мрії. Ваша друга половинка давно хотіла здійснити політ на повітряній кулі чи спробувати новий екстремальний вид спорту? Тоді ви знаєте, як зробити кохану людину найщасливішою в такий особливий день. Головне будьте поруч та розділіть яскраві емоції разом.

Романтичне побачення

Романтичне побачення ніколи не втратить своєї актуальності, адже через безкінечний список повсякденних справ нам рідко вдається влаштовувати подібні вечори. Пригадайте, коли останній раз ви відвідували ресторан, кухню якого ще й досі не куштували? Заздалегідь забронюйте столик в незвичному місці для вас обох, поставте на паузу повсякденну метушню та просто насолоджуйтесь новими смаками, приємною атмосферою і компанією один одного.

Активний відпочинок

Далеко не всім може припасти до смаку святкування вдома чи вечеря в ресторані. Для прихильників активного відпочинку та пригод у нас теж знайдеться декілька цікавих ідей: покатайтесь на ковзанах, запишіться на кулінарний майстер-клас або урок латиноамериканських танців чи відправляйтеся в квест-кімнату.

Можна просто вийти на прогулянку містом, попередньо склавши маршрут по пам’яткам архітектури, музеям, виставкам, картинним галереям. Також чудова ідея придбати квитки в театр, кіно, концерт чи фестиваль з живою музикою. Яскраві емоції та пізнання нового разом – хіба може бути щось більш романтичним?

Подорож

Подорож – це ідеальний варіант вирватись із щоденної рутини та наповнити свої стосунки з коханою людиною новими враженнями та відчуттями. Це може бути не лише грандіозна поїздка за кордон, а й вікенд чи одноденна екскурсія в інше місто. Можливо настав час побачити найромантичніше місто світу – Париж? Чи насолодитися старовинною архітектурою Львову? Зараз є надзвичайна кількість пропозицій на будь-який смак та гаманець, тому швидше визначайтеся з напрямом і починайте організацію свята вже зараз.

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Юлія Хомік

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