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Головна / Військові кореспонденти новин Starlight Media були нагороджені державними відзнаками / 16.02.2023 16:16
16.02.2023 16:16
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Військові кореспонденти новин Starlight Media були нагороджені державними відзнаками

Військові кореспонденти новин Starlight Media були нагороджені державними відзнаками

16 лютого, у День військового кореспондента Командувач об’єднаних сил ЗСУ нагородив журналістів телеканалу ICTV за їх роботу заради підтримки української армії, бойового духу та висвітлення новин з найскладніших ділянок фронту.

Віктор Сорока, шеф-редактор “Фактів”:

Наша робота – оперативно та якісно інформувати українців про всі найважливіші події, підтримувати країну та нашу армію.

Очевидно, зараз головні новини – як для глядачів так і для кожного з нас – новини з передової. Наші військові кореспонденти всі роки війни працюють на найскладніших ділянках фронту, часто ризикуючи власною безпекою та життям. Ми точно знаємо, що це робота, яка має надвисоку цінність для суспільства. Кожного разу, коли завдяки їх праці ми бачимо боротьбу наших героїв, коли дізнаємося про життя людей в прифронтових містах чи фіксуємо злочині дії російської армії – ми пишаємось ними, їх професійністю та сміливістю. 

Військових кореспондентів “Фактів” Владислава Круглова і Олега Корнієнка було нагороджено медаллю “За службу та звитягу” III cтупеня від Командувача об’єднаних сил ЗСУ.

Олег Корнієнко, військовий кореспондент “Фактів”:

Головна вдячність – вдячність нашим військовим. Вони – головні герої країни і наших сюжетів, вони боронять нашу безпеку коли ми знаходимось у тилу, і допомагають нам коли ми працюємо на фронті.

Для мене важливо, щоб ця війна залишалась народною і перемоги наших Збройних Сил не віддаляли відчуття цієї лінії боротьби.  Це моє головне завдання – кожного разу, перебуваючи поруч з бійцями, розповідати про події, що стосуються кожного з нас – скільки б кілометрів нас не відділяли від лінії зіткнення. 

Starlight Media дякує військовим кореспондентам своїх редакцій і всім журналістам – українським та міжнародним – що транслюють правду про російсько-українську війну, ризикуючи власним життям.

Теги: StarLight Media, факти ICTV
16.02.2023 16:16

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