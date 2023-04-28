Близько 20 років тому більшість ігрового бізнесу перемістилася в інтернет. Крім високої доступності онлайн казино, з’явилися і серйозні ризики. Зареєструвати ігровий сайт можуть і не обмежені жодними правилами ділки. На цьому фоні вирізняються своєю надійністю ліцензійні казино, що діють у рамках законодавства.

В Україні ліцензії на ігрову діяльність видає комісія КРАІЛ. Її повноваження встановлені ухваленим у 2020 році законом № 768. Комісія виконує такі основні функції:

здійснює аудит казино, букмекерів, покер-румів та ін;

видає ліцензії на ведення грального бізнесу;

контролює діяльність ігрових компаній.

Усі легальні казино онлайн мають подати заявку на отримання ліцензії, пройти аудит, а потім розпочати діяльність відповідно до норм законодавства.

Вимоги до легальних онлайн казино України

Усі ліцензійні казино мають відповідати таким умовам.

Пройти аудит КРАІЛ.

Сплатити вартість ліцензії (близько 39 млн гривень за 5 років).

Створити сайт для роботи у зоні UA.

Сформувати рахунок в українському банку всі операції на сайті проводити виключно в гривні.

Офіційно оформляти всіх своїх працівників.

Діяти виключно у рамках законодавства.

Верифікувати гравців, унеможливити допуск неповнолітніх.

Вчасно виплачувати виграші.

Сплачувати всі збори та податки.

Подібний підхід має плюси насамперед для гравців. Коротко опишемо їх.

Переваги ліцензійних казино для користувачів

Абсолютно легальна та прозора діяльність, виплата податків.

Високий рівень надійності за рахунок аудиту та нагляду КРАІЛ.

Своєчасні виплати, неможливість відмов та шахрайських дій адміністрації.

Розгляд можливих суперечок у рамках українського законодавства.

Очевидно, що подібних переваг практично повністю позбавлені користувачі нелегальних казино. Не допомагає тут наявність закордонної ліцензії.

Особливості нелегальних казино

Основною відмінністю нелегальних казино є відсутність офіційної української реєстрації. При цьому сайт може працювати під ліцензією Кюрасао чи Мальти. Однак у разі виникнення спірної ситуації таке ліцензування мало чим допоможе українському громадянину. Не подавати ж до суду Кюрасао у разі невиплат з боку казино!

Зазначимо і єдиний плюс зарубіжних ігрових сайтів відсутність потреби сплачувати податки. Але чи компенсує ця обставина супутні ризики питання риторичне.

Чи можна регулярно вигравати у казино

Ігрові сайти слід розглядати як розваги. Немає систем, що гарантують виграш. Успіх залежить чистої випадковості або дій програмованого псевдовипадкового алгоритму. Тож розраховувати на регулярний дохід не варто.