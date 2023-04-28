Близько 20 років тому більшість ігрового бізнесу перемістилася в інтернет. Крім високої доступності онлайн казино, з’явилися і серйозні ризики. Зареєструвати ігровий сайт можуть і не обмежені жодними правилами ділки. На цьому фоні вирізняються своєю надійністю ліцензійні казино, що діють у рамках законодавства.
В Україні ліцензії на ігрову діяльність видає комісія КРАІЛ. Її повноваження встановлені ухваленим у 2020 році законом № 768. Комісія виконує такі основні функції:
- здійснює аудит казино, букмекерів, покер-румів та ін;
- видає ліцензії на ведення грального бізнесу;
- контролює діяльність ігрових компаній.
Усі легальні казино онлайн мають подати заявку на отримання ліцензії, пройти аудит, а потім розпочати діяльність відповідно до норм законодавства.
Вимоги до легальних онлайн казино України
Усі ліцензійні казино мають відповідати таким умовам.
- Пройти аудит КРАІЛ.
- Сплатити вартість ліцензії (близько 39 млн гривень за 5 років).
- Створити сайт для роботи у зоні UA.
- Сформувати рахунок в українському банку всі операції на сайті проводити виключно в гривні.
- Офіційно оформляти всіх своїх працівників.
- Діяти виключно у рамках законодавства.
- Верифікувати гравців, унеможливити допуск неповнолітніх.
- Вчасно виплачувати виграші.
- Сплачувати всі збори та податки.
Подібний підхід має плюси насамперед для гравців. Коротко опишемо їх.
Переваги ліцензійних казино для користувачів
- Абсолютно легальна та прозора діяльність, виплата податків.
- Високий рівень надійності за рахунок аудиту та нагляду КРАІЛ.
- Своєчасні виплати, неможливість відмов та шахрайських дій адміністрації.
- Розгляд можливих суперечок у рамках українського законодавства.
Очевидно, що подібних переваг практично повністю позбавлені користувачі нелегальних казино. Не допомагає тут наявність закордонної ліцензії.
Особливості нелегальних казино
Основною відмінністю нелегальних казино є відсутність офіційної української реєстрації. При цьому сайт може працювати під ліцензією Кюрасао чи Мальти. Однак у разі виникнення спірної ситуації таке ліцензування мало чим допоможе українському громадянину. Не подавати ж до суду Кюрасао у разі невиплат з боку казино!
Зазначимо і єдиний плюс зарубіжних ігрових сайтів відсутність потреби сплачувати податки. Але чи компенсує ця обставина супутні ризики питання риторичне.
Чи можна регулярно вигравати у казино
Ігрові сайти слід розглядати як розваги. Немає систем, що гарантують виграш. Успіх залежить чистої випадковості або дій програмованого псевдовипадкового алгоритму. Тож розраховувати на регулярний дохід не варто.