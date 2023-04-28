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Головна / Відмінності легальних та нелегальних казино: на що звернути увагу / 28.04.2023 11:11
28.04.2023 11:11
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Відмінності легальних та нелегальних казино: на що звернути увагу

Відмінності легальних та нелегальних казино: на що звернути увагу

Близько 20 років тому більшість ігрового бізнесу перемістилася в інтернет. Крім високої доступності онлайн казино, з’явилися і серйозні ризики. Зареєструвати ігровий сайт можуть і не обмежені жодними правилами ділки. На цьому фоні вирізняються своєю надійністю ліцензійні казино, що діють у рамках законодавства.

В Україні ліцензії на ігрову діяльність видає комісія КРАІЛ. Її повноваження встановлені ухваленим у 2020 році законом № 768. Комісія виконує такі основні функції:

  • здійснює аудит казино, букмекерів, покер-румів та ін;
  • видає ліцензії на ведення грального бізнесу;
  • контролює діяльність ігрових компаній.

Усі легальні казино онлайн мають подати заявку на отримання ліцензії, пройти аудит, а потім розпочати діяльність відповідно до норм законодавства.

Вимоги до легальних онлайн казино України

Усі ліцензійні казино мають відповідати таким умовам.

  • Пройти аудит КРАІЛ.
  • Сплатити вартість ліцензії (близько 39 млн гривень за 5 років).
  • Створити сайт для роботи у зоні UA.
  • Сформувати рахунок в українському банку всі операції на сайті проводити виключно в гривні.
  • Офіційно оформляти всіх своїх працівників.
  • Діяти виключно у рамках законодавства.
  • Верифікувати гравців, унеможливити допуск неповнолітніх.
  • Вчасно виплачувати виграші.
  • Сплачувати всі збори та податки.

Подібний підхід має плюси насамперед для гравців. Коротко опишемо їх.

Переваги ліцензійних казино для користувачів

  • Абсолютно легальна та прозора діяльність, виплата податків.
  • Високий рівень надійності за рахунок аудиту та нагляду КРАІЛ.
  • Своєчасні виплати, неможливість відмов та шахрайських дій адміністрації.
  • Розгляд можливих суперечок у рамках українського законодавства.

Очевидно, що подібних переваг практично повністю позбавлені користувачі нелегальних казино. Не допомагає тут наявність закордонної ліцензії.

Особливості нелегальних казино

Основною відмінністю нелегальних казино є відсутність офіційної української реєстрації. При цьому сайт може працювати під ліцензією Кюрасао чи Мальти. Однак у разі виникнення спірної ситуації таке ліцензування мало чим допоможе українському громадянину. Не подавати ж до суду Кюрасао у разі невиплат з боку казино!

Зазначимо і єдиний плюс зарубіжних ігрових сайтів відсутність потреби сплачувати податки. Але чи компенсує ця обставина супутні ризики питання риторичне.

Чи можна регулярно вигравати у казино

Ігрові сайти слід розглядати як розваги. Немає систем, що гарантують виграш. Успіх залежить чистої випадковості або дій програмованого псевдовипадкового алгоритму. Тож розраховувати на регулярний дохід не варто.

28.04.2023 11:11

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