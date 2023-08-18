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Головна / Ведучий ICTV Вадим Карпʼяк став модератором дискусії “Як виглядає шлях України до ЄС”? / 18.08.2023 19:26
18.08.2023 19:26
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Ведучий ICTV Вадим Карпʼяк став модератором дискусії “Як виглядає шлях України до ЄС”?

Ведучий ICTV Вадим Карпʼяк став модератором дискусії “Як виглядає шлях України до ЄС”?

17 серпня в Києві відбулася Hard Talk-дискусія на тему “Як виглядає шлях України до ЄС”? Модератором заходу став ведучий ICTV та національного марафону “Єдині новини” Вадим Карпʼяк. 

Попри повномасштабне російське вторгнення, Україна не «випала» з європейських стандартів дотримання прав людини. Зараз немає великих ризиків того, що суспільство в Україні не зможе повернутися у довоєнний правовий стан без обмежень для громадян. Про це зазначив Міністр юстиції України Денис Малюська під час дискусії. 

«Розуміючи, що війна затягується, класичних «два-три тижні» не відбулося, суспільство вимагає поступового повернення до довоєнних гарантій, і влада на це йде. Ми поступово, не зважаючи на війну, повертаємось до довоєнних стандартів у сфері прозорості влади, громадського контролю, публічності, обов’язків влади бути відкритою, як-от ініціатива про повернення електронного декларування тощо. Ми не звикаємо до режиму закритості, а йдемо у протилежному напрямку», — зазначив Денис Малюська.

Також в Hard Talk взяли участь: Віце-прем’єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, Посол ЄС в Україні, Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, Віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки Юлія Свириденко.

Захід відбувся за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України».

Теги: Вадим Карп’як
18.08.2023 19:26

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