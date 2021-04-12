В Україні реалізується масштабний проєкт «Врятуй собі життя – перевірcя на діабет» від Асоціації лідерів сталого розвитку

Мета проєкту – підвищити рівень знання українців про діабет і культуру проведення ранньої діагностики захворювань. Головна ідея полягає в залученні компаній для проведення експрес-тестів співробітникам, жителям населених пунктів присутності бізнесу та іншим категоріям громадян. Акція триватиме до 14 листопада, коли в світі відзначається Міжнародний день діабету. За попередніми розрахунками, в ній зможуть взяти участь до 1 млн осіб.

Наразі, до акції долучилась АТ «Укрзалізниця». Більше ніж 15 тисяч співробітників компанії зможуть пройти скринінг для виявлення діабету на ранніх стадіях. Це допоможе запобігти тяжким наслідкам розвитку хвороби, адже цукровий діабет на ранніх термінах протікає безсимптомно.

Ми організували і проводимо масштабну акцію з підвищення інформованості населення про діабет та проведення дослідження для виявлення хвороби на ранніх стадіях. Актуальність теми пов’язана також з продовженням пандемії коронавіруса.

За даними Міжнародної діабетичної федерації, найважчі ускладнення від COVID-19 мають саме хворі на цукровий діабет. Своєчасна діагностика діабету допоможе скорегувати лікування інших хвороб. Підтримка бізнесом проєкту демонструє його свідомість і зацікавленість у здоров’ї своїх співробітників. Тільки спільними зусиллями бізнесу, влади, суспільства і медіа ми можемо реалізувати по-справжньому значущі проєкти. Це основне завдання Асоціації лідерів сталого розвитку і проєкту «Врятуй собі життя – перевірся на діабет, – зазначила Олена Зубарєва, голова Асоціації лідерів сталого розвитку.

Чому для Укрзалізниці це важливо? Наша компанія – найбільший роботодавець у державному секторі країни. Ми дбаємо про захист своїх працівників.

Щороку більшість співробітників Укрзалізниці проходить регулярні профілактичні медогляди за рахунок Товариства. Медичні заклади Укрзалізниці також тестують працівників на цукровий діабет. Щорічно такий скрінінг здійснюють для близько 55 тисяч залізничників. А тепер можливість безкоштовно тестуватися отримують й інші категорії працівників, для яких такі перевірки не були обов’язковими, – зазначив Іван Синяков, в.о. члена правління АТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо:

Для профілактики захворювання, його виявлення на ранніх стадіях і підвищення рівня культури здоров’я населення, в Україні стартувала громадська національна програма «Врятуй собі життя – перевірся на діабет».

Проєкт ініціювала ГО «Асоціація лідерів сталого розвитку», що має на меті об’єднати бізнес, владу, громадянське суспільство і ЗМІ для вирішення важливих соціальних проблем.

Проєкт повинен підвищити рівень обізнаності про діабет і сприяти проведенню масової перевірки жителів країни, перш за все, категорій з найбільшим ступенем ризику: людей старше 45 років, із надмірною вагою, підвищеним артеріальним тиском, хронічним панкреатитом та ін.

Довідка:

ГО «Асоціація лідерів сталого розвитку» створена для об’єднання бізнесу, влади, суспільства і медіа для вирішення соціально-значущих завдань. Членами асоціації є найбільші українські компанії, громадські організації, ЗМІ та їх лідери, які виконують соціальну місію, розвивають суспільство і сприяють досягненню Цілей сталого розвитку.

АТ «Укрзалізниця» – національний перевізник пасажирів та вантажів, найбільший український роботодавець. Метою діяльності компанії є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі.

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