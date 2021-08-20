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Головна / Захищено: Україна перестане сплачувати Росії щорічно $200 млн / 20.08.2021 09:00
20.08.2021 09:00
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Захищено: Україна перестане сплачувати Росії щорічно $200 млн

Захищено: Україна перестане сплачувати Росії щорічно $200 млн

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